Američki predsednik Donald Tramp neće osvojiti Nobelovu nagradu za mir koju toliko želi, jer demontira međunarodni svetski poredak koji petočlani odbor za dodelu te nagrada neguje, smatraju stručnjaci.

Član odbora za Rojters je anonimno rekao da će Trampovo lobiranje da dobije Nobela verovatno biti kontraproduktivno jer odbor preferira svoju nezavisnost u odlučivanju.

Umesto Njega, naveo je, želeli bi da istaknu humanitarnu organizaciju koja radi u uslovima koji su izazovniji delom upravo zbog Trampovog smanjenja američke pomoći.

Kandidati će biti objavljeni 10. oktobra.

Ovo bi moglo da znači nagradu za Agenciju UN za izbeglice (UNHCR), Agenciju UN za decu (UNICEF), Crveni krst, Lekare bez granica ili neku lokalnu grupu građana.

„On nema nikakve šanse da dobije Nagradu za mir“, rekao je istoričar Asle Svin, navodeći Trampovu podršku Izraelu u ratu u Gazi i njegove pokušaje zbližavanja sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, kao neke od razloga.

U testamentu Alfreda Nobela čija fondacija dodeljuje nagradu, navodi se da bi nagrada trebalo da pripadne osobi „koja je učinila najviše ili najbolje za unapređenje prijateljstva među narodima“.

Direktork Instituta za istraživanje mira u Oslu Nina Greger je rekao da Tramp svakako to ne radi.

„On je povukao SAD iz Svetske zdravstvene organizacije i iz Pariskog sporazuma o klimi, pokrenuo je trgovinski rat protiv starih prijatelja i saveznika“, rekla je ona za Rojters.

„To nije baš ono o čemu razmišljamo kada razmišljamo o mirovnom predsedniku ili nekome ko je zaista zainteresovan za promociju mira“, dodala je.

Mnogi su lobirali da bi dobili Nobelovu nagradu za mir, ali niko to nije radio intenzivnije od Trampa, piše Rojters i dodaje da je više puta koristio svoj položaj predsednika SAD da bi tvrdio da bi baš on trebalo da dobije tu nagradu, a najnoviji put je to uradio u govoru na zasedanju Generalne skupštini UN u utorak.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com