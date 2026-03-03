Stručnjaci ocenjuju da je bombardovanje Irana nezakonito

Pravni stručnjaci ocenili su da je izraelsko-američko bombardovanje Irana nezakonito.

Izraelski predsednik Isak Hercog rekao je za BBC Radio 4 da je činjenica da Iran „planira nuklearnu bombu“ bila dovoljna da opravda napade.

Prema članu 51 Povelje Ujedinjenih nacija, prepoznaje se pravo na samoobranu kao odgovor na oružani napad. Šira interpretacija međunarodnog prava je da država ima pravo da upotrebi silu kao odgovor na „neposrednu pretnju“ (imminent threat).

Profesorka međunarodnog prava i viša istraživačka saradnica na Institutu za napredne pravne studije Suzan Breau rekla je Gardijanu da je doktrina neposrednje (pretnje upotrebom) sile veoma kontroverzna.

„Akademici su podeljeni u vezi s tim šta to zapravo znači. Ali u ovom slučaju, ne čini se da postoji bilo kakav dokaz o neposrednoj pretnji iz Irana“, rekla je.

Da ona postoji tvrdi predsednik SAD Donald Tramp. Međutim stručnjaci tvrde da tome protivreči njegova prošlogodišnja izjava da su uništili iranski nuklearni program.

Hercog je istakao i da navodno postoji pretnja iz Irana da će uništiti Izrael.

Docent za javno međunarodno pravo na Univerzitetu u Notingemu Viktor Katan rekao je da pretnja nasiljem ne daje državi za pravo da koristi preventivnu silu.

Međutim nejasno je da li je legalna pozicija Velike Britanije da „deluje u kolektivnoj samoodbrani regionalnih saveznika koji su tražili podršku“.

Prema članu 51, mora postojati zahtev žrtve za intervenciju.

„Ako je britanska baza na Kipru napadnuta, naravno da Velika Britanija može da se brani od takvih napada, pod uslovom da odgovor bude proporcionalan. Argument da Velika Britanija ima pravo da pruži defanzivnu podršku u vezi sa upotrebom sile koja je očigledno nezakonita – kao što je napad na Iran SAD i Izraela – je, na prvi pogled, daleko problematičniji, kao i razlika između defanzivne ili ofanzivne upotrebe sile“, rekao je Filipe Sands, profesor prava na Univerzitetu u Londonu.

Nakon što je napadnut, Iran ima pravo da napadne američke i izraelske vojne baze kao odgovor, pa je njegov ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao za NBC da su delovali u samoodbrani.

Međutim, namerni napadi na civilne mete su nezakoniti prema međunarodnom humanitarnom pravu, kao i napadi na zemlje koje nisu strane u sukobu.

(Beta)

