Stručnjaci tužili Trampa zbog projekta izgradnje balske dvorane u Beloj Kući

Članovi Fonda zahtevaju od saveznog suda da zaustavi Trampov projekat izgradnje balske dvorane dok ne prođe sveobuhvatan pregled dizajna i ne dobije odobrenje Kongresa.
Nacionalni fond tvrdi da je Tramp, ubrzavanjem realizacije projekta, višestruko prekršio Zakon o administrativnim postupcima i Zakon o nacionalnoj politici zaštite životne sredine, kao i da je prekoračio svoja ustavna ovlašćenja time što za njega nije tražio odobrenje Kongresa.
Tramp je već zaobišao uobičajene građevinske prakse vlade SAD kada je srušio istočno krilo Bele kuće, a on je nedavno otpustio prvobitne arhitekte balske dvorane, koja bi sama po sebi bila skoro dvostruko veća od Bele kuće pre rušenja tog krila.
(Beta)
