Stručnjaci tužili Trampa zbog projekta izgradnje balske dvorane u Beloj Kući

Američki Nacionalni fond za očuvanje istorijskih spomenika tužio je predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa (Trump) zbog projekta izgradnje balske dvorane u Beloj Kući, za koji se tvrdi da je preuranjen i neproveren.

Članovi Fonda zahtevaju od saveznog suda da zaustavi Trampov projekat izgradnje balske dvorane dok ne prođe sveobuhvatan pregled dizajna i ne dobije odobrenje Kongresa.

Nacionalni fond tvrdi da je Tramp, ubrzavanjem realizacije projekta, višestruko prekršio Zakon o administrativnim postupcima i Zakon o nacionalnoj politici zaštite životne sredine, kao i da je prekoračio svoja ustavna ovlašćenja time što za njega nije tražio odobrenje Kongresa.

Tramp je već zaobišao uobičajene građevinske prakse vlade SAD kada je srušio istočno krilo Bele kuće, a on je nedavno otpustio prvobitne arhitekte balske dvorane, koja bi sama po sebi bila skoro dvostruko veća od Bele kuće pre rušenja tog krila.

(Beta)

