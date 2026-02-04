Stručnjaci u Francuskoj: E-cigareta može izazvati kardiološke i kancerogene efekte

Francuska agencija za hranu, životnu sredinu i zdravlje i bezbednost na radu (ANSES) saopštila je danas da je elektronska cigareta povezana sa potencijalnim srednjoročnim i dugoročnim zdravstvenim rizicima kao što su kardiovaskularni, disajni i kancerogeni problemi, dok je priznala njen potencijal kao privremenu meru za prestanak pušenja.

Posle analiziranja 3.000 naučnih studija i izveštaja, ANSES je istakao da su rizici po zdravlje povezani sa udisanjem toksičnih supstanci prisutnih u e-tečnosti ili nastalih tokom udisanja tih tečnosti.

Srednjoročno i dugoročno elektronska cigareta može dovesti do kardiovaskularnih efekata, kao što je povišen krvni pritisak, za proizvode koji sadrže nikotin.

Agencija dodaje da elektronske cigarete takođe mogu imati respiratorne i kancerogene efekte, čak i u odsustvu nikotina u proizvodima.

ANSES naglašava da je neophodno da korisnici takvih cigareta budu bolje informisani o zdravstvenim rizicima, i da je takođe neophodno da se obeshrabre nepušači i mladi ljudi od elektreonske cigarete.

Agencija zaključuje da se elektronske cigarete mogu smatrati prelaznom opcijom za ljude koji imaju poteškoća sa prestankom pušenja, u okviru programa pristupa prestanka pušenja, ali taj period treba da bude kratak.

Prema Barometru javnog zdravlja Francuske iz 2024. godine, oko tri miliona ljudi koristi elektronsku cigaretu u Francuskoj.

(Beta)

