Stručnjaci: Više od poiovine stanovnika Srbije ima prekomernu težinu, skoro četvrtina gojaznih

Srbija se suočava sa alarmantnim zdravstvenim izazovom – više od polovine odrasle populacije ima prekomernu težinu, dok je gotovo četvrtina stanovništva gojazna, upozorili su stručnjaci na skupu u Beogradu.

Taj trend, kako je ocenjeno, može imati dalekosežne posledice po javno zdravlje i ekonomiju, ali je pozitivno što su konačno dostupna moderna medicinska rešenja koja mogu da pomognu.

Prema najnovijim podacima, čak 57 odsto odraslih stanovnika Srbije ima prekomernu težinu, dok je 24 odsto gojazno. Predviđanja su da će do 2030. godine gotovo tri miliona odraslih građana imati indeks telesne mase iznad zdravih vrednosti.

„Gojaznost je hronična bolest koju mnogi pogrešno razumeju. Ona je plodno tlo za razvoj brojnih savremenih bolesti, od metaboličkog sindroma do maligniteta“, rekla je Edita Stokić iz Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine.

Stručnjaci su istakli da gojaznost dramatično pogoršava kvalitet života i može skratiti očekivano trajanje života za čak osam do deset godina kod najtežih oblika.

Podaci organizacije „Gojaznost u svetu 2025“ pokazuju da su troškovi povezani sa ovom bolešću u Srbiji u 2019. godini iznosili oko 3,5 odsto bruto društvenog proizvoda (BDP). Prognoze za 2060. godinu su da će ti troškovi porasti na 4,4 odsto BDP-a.

Svetska zdravstvena organizacija je 1997. godine prepoznala gojaznost kao hroničnu relapsirajuću multifaktorsku bolest koja zahteva sveobuhvatan tretman.

„Negativna iskustva, lična samoprekornost, sram i neuspešni pokušaji mršavljenja mogu dovesti do akumulacije mentalnog stresa i gubitka motivacije da se traži adekvatna medicinska pomoć“, rekla je Snežana Polovina iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, ukazujući na problem stigmatizacije.

Pored tradicionalnih metoda u lečenju gojaznisti, kao što su promena načina ishrane i povećanje fizičke aktivnosti, u proces lečenja se postepeno uključuju novi terapijski pristupi.

„Kompleksne bolesti poput gojaznosti zahtevaju stručno vođenje i personalizovani pristup. Kod teških oblika, osim ishrane i vežbanja, često je neophodno primeniti farmakološku terapiju ili barijatrijsku hirurgiju“, rekla je Polovina.

Lekari su apelovala na pacijente koji pokušavaju da smanje težinu da se konsultuju sa zdravstvenim radnicima kako bi dobili odgovarajuću dijagnozu i personalizovane informacije o modalitetima lečenja.

(Beta)

