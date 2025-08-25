Strukovno udruženje policije: Potera na autoputu pokazala opasnu prazninu u sistemu

Strukovno udruženje policije izrazilo je danas zabrinutost zbog jučerašnje visokorizične potere na autoputu Niš-Beograd, za vozilom koje se oglušilo o naređenje policije da se zaustavi, navodeći da takva situacija pokazuje da u sistemu ne postoje jasno definisani akti i protokoli postupanja u takvim kriznim situacijama.

To udruženje je u saopštenju upitalo ko u takvim situacijama donosi odluke na terenu i po kojim pravilima.

„Kada policijski službenici jure vozilo pri brzinama većim od 100 kilometara na čas, bez propisanih procedura i strategije, rizikuju sopstveni život, živote nedužnih građana na autoputu i, na kraju, samog izvršioca krivičnog dela. To nije samo neprofesionalno – to je nedopustivo i opasno“, navodi se u saopštenju.

Udruženje je upitalo šta bi se desilo da je došlo do saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom, odnosno ko bi snosio odgovornost – policajac koji postupa bez jasnih instrukcija, begunac koji beži ili neko treći.

„Na ovo pitanje niko nema odgovor, jer odgovornost nije uređena zakonom i pravilnicima. Slike i snimci sa lica mesta pokazuju alarmantne propuste: vozila policije postavljena ispred vozila izvršioca, kretanje po zaustavnoj traci i improvizovane barikade – sve to je suprotno važećim pravilnicima i dodatno ugrožava bezbednost učesnika u akciji“, dodaje se u saopštenju.

Poručili su ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću da su slične situacije postojale i tokom njegovog prethodnog mandata, kada je, kako tvrde, ignorisan apel za donošenje jasnih pravila i zaštite za policijske službenike na terenu.

„Potrebno je hitno doneti obavezujuće akte i procedure koje će propisati: taktički način postupanja u ovakvim kriznim situacijama; mere zaštite za policajce; jasnu komunikaciju i odgovornost rukovodilaca“, navelo je udruženje i uputilo apel ministru da je „vreme da prestane ignorisanje problema“.

Tri policajca suspendovana su zbog sumnje da su upotrebila prekomernu silu prilikom privođenja vozača, koji je pod uticajem narkotika, bez dozvole i prevozeći iregularne migrante, bežao od policije autoputem od Niša do Beograda, gde je zaustavljen nakon što je probio naplatnu rampu u Vrčinu.

(Beta)

