Student Bogdan Jovičić od popodneva u zatvorskoj bolnici u Beogradu

Uprava Ministarstva pravde Srbije za izvršenje krivičnih sankcija je saopštila da je student Bogdan Jovičić koji je u pritvoru u Novom Sadu počeo štrajkuje glađu, kasno popodne odveden u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu, a ne u podne „kao sto su neki mediji preneli preuzimajući neproverenu informaciju sa društvenih mreža“.

„Nije tačna informacija ni da ovo lice štrajkuje glađu sedam dana jer je počeo da odbija hranu pripremljenu u zavodu u petak, 12.septembra, što znači da je danas peti dan kako ne uzima hranu, piše u saopštenju.

Uprava je dodala da su, s obzirom na štrajk glađu, „njegovo zdravstveno stanje i svi vitalni parametri svakodnevno praćeni od strane medicinskog osoblja u OZ Novi Sad“.

Navedeno je da su lekari danas odlučili da se dalje medicinsko zbrinjavanje Jovičića nastavi u Specijalnoj zatvorsku bolnici u Beogradu, gde se pruža zdravstvena zaštita svim licima iz zatvora u celoj zemlji.

Uprava je navela da se tokom dana više puta oglašavala zbog „netačnih informacija koje su objavljivane“ dodajući da zbog poštovanja zakonskih propisa koji regulišu zaštitu zdravstvenih podataka pacijenata, nisu u mogućnosti da učine dostupnim informacije iz zdravstvenog kartona pritvorenog studenta.

„Sve osobe koje imaju odobrenje nadležnog suda u Novom Sadu moći će da posete B. J. tokom boravka u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu“, saopštila je Uprava.

U toku dana studenti u blokadi i Jovičićev advokat kazali su da je taj student FTN zbog zdravstvenog stanja usled štrajka glađu prebačen u Zatvorsku bolnicu Centralnog zatvora u Beogradu.

Jovičiću se na teret stavlja nasilničko ponašanje na sportskim priredbama ili javnom skupu, a uhapšen je posle incidenata ispred prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu.

(Beta)

