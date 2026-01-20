Student: Deo opozicije kao da pomaže režimu u gušenju studentske ideje

Master student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Boris Kojčinović poručio je danas delu opozicije da „ne pomažu režimu u grčevitim naporima da unište studentsku ideju“.

On je to kazao povodom kritika dela opozicije na njegov račun zbog izjave da buduća vlada koju bi podržala studentska lista možda neće biti oročenog mandata.

„Istina je jedna: režim je potpuno razorio opoziciju u Srbiji. Neka onda oni ne pomažu tom režimu u grčevitim naporima da unište studentsku ideju“, rekao je Kojčinović agenciji Beta.

Dodao je da deo opozicije pokušava njegovu izjavu da izvuče iz konteksta i ljuti se, iako je on jasno rekao da ne postoji zvaničan stav studenata u vezi sa tim da li će buduća vlada biti oročenog ili neoročenog mandata.

„Niko nije obmanut i ovo nije nikakvo lažno obećanje koje je otkriveno. Opozicija ovakvim ponašanjem i tumačenjem onoga što je rečeno pokazuje zašto se nalazi u poziciji u kojoj je trenutno. Spremni su da interpretiraju, izvlače iz konteksta i da se ljute, što je dosta neozbiljno za ozbiljnog političkog aktera. Oni su slušali, ali nisu čuli šta je rečeno, jer da jesu – čuli bi da nema jasnog odgovara na to pitanje i da ne postoji zvaničan stav studenata o budućoj vladi“, kazao je Kojčinović.

Poručio je delu opozicije da, poput studenata, razmišlja „o društvu a ne o partiji“.

„To što neki ‘podržavaoci’ dela opozicije ili njeni članovi učitavaju ovo kao prvo lažno obećanje, govori samo o strahu za položaj. Ne možemo da izuzmemo trud i rad dela opozicije u borbi koju vode već godinama, ali oni moraju da shvate da nam je potrebna društvena promena, jer političkom promenom ljudi koji su na vlasti ništa ne dobijamo“, ocenio je on.

Dodao je da opozicija ima slobodu da izabere kako će se postaviti u svim ovim procesima i na osnovu toga će se jasno videti njihovi stavovi i iskrenost.

„Ne, studenti ne žele da unište opoziciju, žele jednak prostor za sve i uređenu državu. Mi studenti nemamo iskustva u politici koliko oni, ali baš zato bi ovaj trenutak morali mnogo bolje da razumeju od nas. I da li su ljudi zaista zaboravili da svaka vlast mora da služi građanima i da bude smenjiva, i odakle im ideja da će studentska lista biti večna opcija u Srbiji“, upitao je Kojčinović.

Izrazio je nadu da će se celo društvo zajedno baviti time ko rukovodi zemljom i da onaj ko ne radi u interesu građana mora biti smenjen.

„Ta stvar je vrlo jasna svima, osim delu opozicije, nažalost“, rekao je Kojčinović.

(Beta)

