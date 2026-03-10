Student iz Raške tužio državu zbog povreda koje su mu naneli policajci

Student iz Raške D.S. tužio je Ministarstvo unutrašnjih poslova jer su ga, kako tvrdi, prošle godine, dok je još bio srednjoškolac, pretukli policajci, objavio je danas portal "Razglas".

Parnični postupak za naknadu štete se vodi pred Osnovnim sudom u Raški i u ponedeljak je održano prvo ročište na kojem je taj brucoš dao iskaz, govoreći o incidentu koji se desio tokom protesta u toj opštini, početkom jula prošle godine.

Prema nezvaničnim informacijama, do incidenta je došlo oko dva sata posle ponoći, u blizini Železničke stanice u Raški, a tadašnjeg maturanta Gimnazije tukla su, prema njegovim navodima, trojica policajaca.

On je tom prilikom zadobio lakše telesne povrede.

Nakon toga, on nije priveden u policijsku stanicu, niti su mu policajci pisali bilo kakvu prijavu.

Nastavak suđenja zakazan je za 14. maj.

Mladić D.S. je protiv policajaca podneo krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Raški koje je otvorilo i započelo istragu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com