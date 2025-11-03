Student iz STAV-a Branislav Đorđević: Koga god vlast targetira, treba ga štititi

Student i aktivista grupe „Studenti protiv autoritarne vlasti“ (STAV) Branislav Đorđević izjavio je da koga god vlast u Srbiji targetira, treba ga štititi.

On je jedan od šestoro aktivista STAV-a koji su optuženi za navodni pokušaj rušenja ustavnog poretka, a koji se nalaze u egzilu.

„Ograđivanje od nas je bila greška, ne zato što smo to mi u pitanju, ali to jeste bila ishitrena reakcija u želji da skup 15. marta prođe najmirnije i najsigurnije moguće po sve. Nakon mesec dana studenti su izrazili podršku i od tada se ide taktikom koga god režim targetira, mi ga štitimo“, rekao je Đorđević.

Aktivisti STAV-a su optuženi za to delo nakon što je na televizijama sa nacionalnom frekvencijom pušten snimak njihovog privatnog razgovora u prostorijama Pokreta slobodnih građana (PSG) u Novom Sadu.

Petoro aktivista PSG-a i jedan aktivista STAV-a uhapšeni su nakon što je taj snimak objavljen, a šestoro aktivista STAV-a, među kojima je i Đorđević, tada su se nalazili u Dubrovniku na festivalu ljudskih prava „Znadu“.

Đorđević je ocenio da su aktivisti STAV-a od početka bili „trn u oku“ vlasti jer su počeli da „pobunjuju“ grad.

„Naročito zbog toga što smo iz Novog Sada, odakle je i bivši predsednik Vlade Miloš Vučević. Bili smo im poveliki kamen u cipeli“, kazao je Đorđević, te ocenio da je cilj vlsti bio da ih „skloni“.

Prema njegovim rečima, kako su protesti odmicali, tako je represija rasla.

„Nasilje je raslo jer se režim našao u nekoj vrsti ćorsokaka, pa nije više znao gde će. Pa je kao zver koja je zarobljena znao samo da napada“, rekao je Đorđević u intervjuu za portal Lupiga.com iz Zagreba.

Prema njegovim rečima, za godinu dana protesta građani su se „opismenili i medijski, i politički i građanski“ i sada su potpuno svesni svojih ljudskih prava.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com