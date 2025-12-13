Student Lazar Dinić: Nikada nećemo zaćutati, uprkos represiji režima

Student Lazar Dinić poručio je danas, na protestu u Novom Sadu da, uprkos pojačanoj represiji režima protiv studenata i građana, oni „nikada neće zaćutati“.

„Represija je tu da bi nas sve zaplašila, da ne bismo bili ovde zajedno sada i da bi se ućutali. Ali, mi to nikada nećemo uraditi“, rekao je Dinić na protestu protiv policijskog nasilja u blizini zgrade suda i tužilaštva.

Dodao je da sva hapšenja i sva represija služe tome kako bi pobunjeni studenti i građani počeli jedni drugima da „prebacuju stvari, da se plašimo, da mislimo da će da nas prate u kafanama, u stanovima, na ulici i svuda drugde“.

„Ali, pored svega toga, oni moraju znati da ćemo biti samo još jači i solidarniji jedni sa drugima. Mi moramo svi zajedno stati iza onih koji su u pritvoru i iza onih koji su u egzilu. Nemojte nasedati na propagandu, nemojte nasedati na to što pričaju tabloidi i nemojte da svađamo jedni druge zbog toga šta je bilo na Informeru, i tako dalje. Budite svi zajedno, budite na ulici, idemo do kraja“, poručio je Dinić.

Lazar Dinić, proveo je, zajedno sa još pet aktivista, više od sedam meseci u zatvorskom i potom u kućnom pritvoru pod optužbom za navodni pokušaj rušenja ustavnog poretka Srbije.

Još šest aktivista organizacije Studenti protiv autoritarne vlasti (STAV) čiji je član i Lazar Dinić nalazi se u egzilu jer su se u trenutku hapšenja, polovinom marta ove godine, nalazili u inostranstvo, gde su i danas.

I njima se sudi u odsustvu za navodni pokušaj rušenja ustavnog poretka.

To su Mila Pajić, Doroteja Antić, Anja Pitulić, Branislav Đorđević, Jovan Dražić i Dejan Bagarić.

Svima njima se sudi na osnovu audio snimka koji je BIA prvo dostavila režimskim televizijama, a potom i tužilaštvu.

Novi Sad: Studentski protest protiv policijskog nasilja nad građanima

Kolona novosadskih studenata i građana krenula je danas u protestnu šetnju zbog nasilja koje je policija primenjivala protiv demonstranata u Novom Sadu i širom Srbije.

Na početku kolone je kamion sa razglasom sa kojeg se emituje muzika, a demonstranti duvaju u pištaljke i vuvuzele.

Kolona je krenula iz kampusa novosadskog univerziteta, a potom su stigli pred policijsku stanicu Stari grad, gde su pravili veliku buku i puštali dečju pesmicu „Mama voli bebu“.

„Novi Sad će zapamtiti taj dan kada policija nije birala koga će tući i šta će nam sve govoriti. Tog 5. Septembra nedaleko odavde ja sam bila uhapšena sa svojom majkom i ostalim građanima. Sat vremena smo ležali na zemlji i čekali policijsku maricu da nas pokupi“, kazala je Miljana Antić ispred policijske stanice.

Dodala je da se nakon toga, kada noću šeta ulicom, više uplaši kada sretne policajca nego nekog običnog građanina.

„Sramota me je što živim u državi gde oni koji treba da nas štite od nasilja, to nasilje prouzrokuju. Ja danas policiji ne verujem“, poručila je Miljana Antić.

Kolona je potom nastavila dalje kroz grad, do zgrade Pokrajinske vlade i Skupštine grada, krajnje odredište im je Železnička stanica.

Nakon protesta u Novom Sadu biće organizovan prevoz do Bačke Palanke, gde se istog dana organizuje skup povodom četiri meseca od napada na građane pirotehničkim sredstvima.

Datum protesta je simbolički jer ukazuje na akronim ACAB (All Cops are Bastards), odnosno njegovu numeričku verziju prema abecedi 1312.

Njihovi branioci su u više navrata ocenili da je reč o „politički montiranom procesu“.

(Beta)

