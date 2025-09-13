Student: Više od 100.000 dinara donacija studentima ukradeno iz novosadskog Rektorata

Student koji je preuzeo stvari iz zgrade Rektorata Univerziteta u Novom Sadu je danas izjavio da je, pošto je rektor Dejan Madić upao u tu zgradu 5. septembra s policijom i žandarmerijom, ukradeno više od 100.000 dinara.

„Kutija sa novčanim donacijama studentima je bila razbijena i novac uzet, zatekli smo 510 dinara u kutiji. A bilo je više od 100.000 dinara – hiljadu i nešto evra. Možemo samo da pretpostavimo šta se desilo posle noći upada“, rekao je taj student novinarima.

Dodao je da su studentima ostali bez mnogo stvari, a naročito tehnike – laptopa i mobilnih telefona, a i bez ličnih dokumenata.

„Tehniku je navodno odnela policija na forenzička ispitivanja“, kazao je on.

Granski sindikat kulture, umetnosti i medija Nezavisnost je pozvao rektora Univerziteta u Novom Sadu Dejana Madića da vrati studentima njihove lične stvari koje su ostale u zgradi Rektorata kada je u taj objekat ušla policija.

Naveli su u saopštenju da će, ukoliko rektor ne vrati stvari akademcima, sindikat protiv njega podneti krivičnu prijavu zbog krađe.

Studenti su ranije naveli da rektor Dejan Madić sve do danas nije omogućio studentima da uzmu svoje stvari iz zgrade rektorata još otkad je 5. septembra uveče s policijom i žandarmerijom upao u Rektorat.

(Beta)

