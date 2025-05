Studenti blokirali rektorat u Nišu, traže obustavu onlajn nastave

Studenti niškog Univerziteta koji se protive održavanju onlajn nastave blokirali su danas ulaz u rektorat i najavili da će blokada trajati dok rektor niškog Univerziteta Jovan Stepanović i dekani ne potpišu da neće biti onlajn nastave na fakultetima.

Oni su kazali da će dužina blokade rektorata zavisiti i od odluke Nastavno-naučnog veća Prirodno-matematičkog fakulteta o onlajn nadoknadi nastave.

Odluku o onlajn nadoknadi nastave u Nišu su ove nedelje doneli Pravni i Ekonomski fakultet, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, a sredinom prošlog meseca Medicinski fakultet.

Studenti i građani Niša pre blokade rektorata blokirali su raskrsnicu ispred Osnovnog suda u Nišu u znak podrške aktivistima u Novom Sadu koji se i dalje nalaze u pritvoru, kao i aktivistima i profesorki Mariji Vasić koji se od juče nalaze u kućnom pritvoru.

Student Mašinskog fakulteta Dimitrije Prokopović rekao je na skupu da je puštanje iz pritvora Lazara Dinića, Lade Jovovića i Marije Vasić velika pobeda svih ljudi koji su u Novom Sadu blokirali sud, ali i studenata i građana Niša koji su ih u svemu tome podržali.

„Mladen Cvijetić, Davor Stefanović i Srđan Đurić su još u pritvoru, a još šestoro ljudi je van zemlje i prete im zatvorom onog trenutka kada dođu na granicu. Nastavićemo da vršimo pritisak u celoj zemlji, a naročito u Novom Sadu“, dodao je Prokopović.

On je pozvao sve okupljene da, ukoliko su u mogućnosti, odu do Novog Sada i podrže blokadu suda u tom gradu do puštanja aktivista na slobodu.

(Beta)

