Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru: Dosta je bilo straha, izađite na ulice

Studenti Državnog univerziteta i drugi građani Novog Pazara prošli su večeras u povorci gradskim ulicama i sedamnaestominutnim ćutanjem ispred zgrade Policijske uprave protestovali zbog, kako su rekli, policijske brutalnosti nad četvoro kolega nedavno u Novom Sadu.

Jedna od studentkinja je kazala u govoru da su njihove kolege bile u Novom Sadu da bi podržale autoprevoznika Milomiru Jaćimoviću koji je studentima uvek pomagao.

Rekla je da je jednog od njih “policajac brutalno davio gotovo minut” i da je student potom bio u polusvesnom stanju, a policajci su udarali pendrekom po glavi i telunjegove kolege koje su pokušavale da mu pomognu.

Pitala je građane „zašto ćute i ne protestuju dok policajci tuku, hapse i maltretiraju mlade, dok batinaši upadaju na Državni univerzitet i isteruju studente“.

“Vreme je da svi, bez izuzetka, izađemo na ulicu. Državni univerzitet je pred gašenjem, a to se tiče svakog od nas“, kazala je ona.

Po njenim rečima, Državni univerzitet je najvažnija institucija Novog Pazara i ne sme se dozvoliti da nestane.

„Zato vas, možda i poslednji put, pozivamo da stanete uz nas. Za budućnost ovog grada i svakog od nas. Dosta je bilo straha, strah je prešao na drugu stranu!“, poručila je ona.

(Beta)

