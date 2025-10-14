Studenti DUNP pešačiće do Novog Sada

Studenti u blokadi univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) objavili su večeras da se spremaju za pešačku turu do Novog Sada, dugačku 340 kilometara.

Oni su na svom Instagram nalogu naveli da kreću 16. oktobra, da će pešačiti 16 dana, kako bi 1. novembra učestvovali na velikom komemorativnom skupu u Novom Sadu.

Kako su pojasnili, taj simbolični čin predstavlja apel savesti, solidarnosti i dostojanstva.

Pod sloganom „16 dana za 16 žrtava, za novi svet“ naveli su da time šalju poruku jedinstva i istrajnosti mladih koji veruju da se mir, pravda i poštovanje života ne smeju zaboraviti.

„Pešačimo za sve žrtve korupcije, za građane i studente koji su pretrpeli represiju i policijsku brutalnost. Pešačimo za pravdu, dostojanstvo i za izgradnju bolje budućnosti — za novi svet kakav želimo da živimo“, saopštili su studenti u blokadi DUNP.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com