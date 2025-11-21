Studenti Filozofskog u Novom Sadu protestuju zbog uslova za upis, pružaju podršku profesorki Kleut

Studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu okupili su se u holu zgrade, u znak protesta zbog odluke o uslovima za upis na narednu godinu studija i da bi pružili podršku profesorki Jeleni Kleut koja nije izabrana za redovnu profesorku, a kojoj uskoro ističe ugovor.

Akademci su u naveli da se uprava „sveti“ studentima pošto su pooštreni kriterijumi za upis na budžetska mesta i uputili su tri zahteva rukovodstvu fakulteta.

„Tražimo da se rasformira studentski parlament, da se Jeleni Kleut produži ugovor kao redovnom profesoru, kao što i zaslužuje. Treći zahtev je ostavka dekana (Milivoja) Alanovića i celog Dekanata“, rekao je jedan od studenata.

Student Boris Kojčinović rekao je da se uprava nakon najave protesta preko Studentskog parlamenta oglasila i najavila da će upis ipak biti omogućen svima koji imaju više od 30 ESPB bodova.

„Nije ispunjeno ono što su studenti zahtevali, a studenti su zahtevali samo ono što je bilo ranije, a ne povlastice! A uprava je odlučila da se sveti studentima tako što će im otežati“, rekao je Kojčinović.

Studenti su naveli da podržavaju Jelenu Kleut, koju Senat Univerziteta u Novom Sadu juče nije izabrao za redovnu profesorku.

Dodali su da je ta odluka doneta bez obrazloženja, a da joj 27. novembra ističe ugovor o radu i da je zato njen status na fakultetu upitan.

Protestu su se priključili i studenti drugih novosadskih fakulteta.

Akademska mreža Slobodan univerzitet osudila je juče odluku Senata, ocenivši da je u pitanju „akt političkog revanšizma“.

„Uprkos činjenici da je profesorka Kleut dobila pozitivno mišljenje svih stručnih tela univerziteta, uključujući Stručno veće za društvene nauke, koje je telo samog Senata, na samoj sednici Senata je njen izbor blokiran, što direktno dovodi u pitanje njen radni odnos, budući da 27. novembra ističe njen ugovor o radu“, naveli su u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com