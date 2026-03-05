Studenti Filozofskog:Đinoviću zabranjen ulazak u SNP jer učestvuje u blokadi, Kobre mu oduzele karte

Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu objavili su da njihovom kolegi Vukašinu Đinoviću i njegovoj majci sinoć nije dozvoljen ulazak u Srpsko narodno pozorište (SNP), te da su im na ulasku oduzete karte.

Kako su naveli u objavi na društvenim mrežama, Đinoviću su pripadnici „Kobri“, Odreda specijalne namene Vojne policije, oduzeli karte, a ulazak u SNP mu je zabranjen jer „aktivno učestvuje u blokadi“.

„Večeras su kobre oduzele našem kolegi Vukašinu Đinoviću i njegovoj majci karte za Srpsko narodno pozorište jer je organizator rekao da ne smeju da uđu. Razlog? Zato što aktivno učestvuje u blokadi“, napisali su noćas studenti.

Dodali su i da su koncertu prisustvovali gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i predsednik Srpske napredne stranke i bivši gradonačelnik Novog Sada i bivši premijer Srbije Miloš Vučević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com