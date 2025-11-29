Studenti FPN u blokadi osudili napad na profesorku i poslanicu Biljanu Đorđević

Studenti u blokadi Fakulteta političkih nauka (FPN) ocenili su danas da je napad na profesorku tog fakulteta i poslanicu i kopredsednicu Zeleno-levog fronta Biljanu Đorđević napad na ceo fakultet, sistem vrednosti i ideju da univerzitet treba da bude prostor znanja, slobode i bezbednosti.

„Mesecima gledamo kako se ispred Skupštine stvara zona u kojoj zakon važi manje nego bilo gde drugde. Dovoljno je da se tamo pojavite, kao student, profesor, novinar, građanin i postajete meta snimanja, vređanja, pretnji ili fizičkog nasilja“, naveli su studenti da društvenim mrežama.

Dodali su da to prevazilazi pitanje politike i postaje pitanje javne bezbednosti.

„Stojimo uz svaku osobu koja je poslednjih meseci bila izložena napadima i zastrašivanju ispred Narodne skupštine. I stojimo protiv svakog pokušaja da se ova grupa predstavi kao žrtva ili kao nosilac bilo kakvih obrazovnih vrednosti“, kazali su studenti FPN-a.

Stranka ZLF saopštila je u četvrtak, 27. novembra da je student Vladimir Balać iz šatorskog naselja ispred Doma Narodne skupštine Srbije u Beogradu pretio „ubistvom, odnosno klanjem“ poslanici i kopredsednici te partije Biljani Đorđević.

„Vladimir Balać je, pošto je Đorđević snimila postavljanje novih instalacija u Ćacilendu, počeo nju da snima, zapretio joj klanjem ukoliko snimke objavi, gestikulirajući klanje, odnosno presecanje grkljana i nastavio da je prati i snima dok se ona udaljavala“, saopštio je ZLF.

