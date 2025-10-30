Studenti i drugi građani iz Beograda koji pešače za Novi Sad, dočekani u Novoj Pazovi uz bakljadu

Više stotina stanovnika Nove Pazove je oko 17.00 sati dočekalo nekoliko hiljada studenata, srednjoškolaca i drugih građana koji su jutros pešice pošli iz Beograda za Novi Sad, na komemorativni skup u subotu, 1. novembra.

Do Nove Pazove su prepešačili 23 kilometra na putu do Inđije, udaljene od Beograda nešto više od 40 kilometara, koliko su planirali da danas prevale.

Stanovnici Nove Pazove dočeliali su ih u špaliru, uz bakljadu i ovacije, javlja reporter agencije Beta koji pešači sa njima.

Tu će napraviti pauzu od pola sata, poslužiti se hranom koje su im pripremili meštani i postavili na štandovima, a potom će nastaviti put Stare Pazove i Inđije, gde će prenoćiti.

Sa studentima pešače i glumci Dragan Jovanović, Nenad Hadži Marić, bivši košarkaš Vladimir Štimac i drugi.

Saobraćajna policija sve vreme ide ispred kolone i reguliše saobraćaj, preprečujući svoja vozila na svakoj većoj raskrsnici dok prolaze pešaci.

Doček je prethodno, nešto posle 14.30, bio priređen i u Batajnici, gde je povorku dočekalo nekoliko stotina meštana sa štandovima s voćem, grickalicama, vodom i sokovima.

Studenti, srednjoškolci i drugi građani koji pešače dočekani su u špaliru, sa nekoliko zapaljenih baklji.

To je bila prva duža pauza, koja je trebalo da traje 25 minuta, ali je potrajala gotovo sat, a učesnici povorke su posedali gde god su našli mesto – po putu, trotoaru i žardinjerama.

(Beta)

