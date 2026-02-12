Studenti i građani Niša obeležili 84. godišnjicu bekstva iz logora Crveni krst

Grupa studenata i građana Niša obeležila je danas 84. godišnjicu bekstva iz koncentracionog logora "Crveni krst", prvog masovnog bekstva iz jednog nacističkog logora u Drugom svetskom ratu.

Godišnjica je obeležena komemorativnom šetnjom i polaganjem venaca a u pozivu na skup, studenti Univerziteta u Nišu naveli su da žele da podsete da „zaborav vodi ponavljanju zločina i da je sećanje na žrtve neraskidivo povezano sa savremenom borbom za slobodu, pravdu i ljudsko dostojanstvo“.

Učesnicima skupa obratio se profesor Milan Videnović sa departmana za istoriju Filozofskog fakulteta koji je rekao da je 12. februara 1942. godine 147 logoraša krenulo u bekstvo od kojih je 40-ak ubijeno dok su ostali, po njegovim rečima, uspeli da odu u slobodu i legendu.

„To je prvo masovno bekstvo iz jednog nacističkog logora u Drugom svetskom ratu zbog kog je u znak odmazde streljano u Nišu oko 1.000 ljudi, a među njima gotovo celokupna populacija niških Jevreja“, kazao je Videnović.

Ocenio je kao „nedopustivo“ postavljanje transparenta s iscrtanim kukastim krstom i natpisom „Bolje ćaci nego naci“ juna prošle godine na niškoj Tvrđavi.

„Nedopustivo je da se reči, nacista, fašista i ustaša koriste olako za građane koji su potomci jednog stradalnog naroda. Svi navedeni simboli jedne ideologije i termini treba da ostanu u prošlosti, a njihovo tumačenje treba prepustiti isključivo istoričarima. Na nama kao društvu je da dostojanstveno negujemo kulturu sećanja prema svima žrtvama i ostavimo potomcima neukaljana imena predaka“, naveo je Videnović.

(Beta)

