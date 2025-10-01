Studenti i građani obeležili 11 meseci od nesreće na Železničkoj stanici u Novom Sadu

Studenti u blokadi i građani su u više gradova Srbije 16-minutnom blokadom saobraćajnica u tišini obeležili 11 meseci od pada nastrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu pri čemu je 1. novembra prošle godine poginulo 16 a teško povređena jedna osoba.

U Beogradu su se studenti i građani okupili u 11.52, u vreme kada se dogodila ta nesreća, na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Beogradske ulice kod Pravnog fakulteta.

U Zemunu su okupljeni na raskrsnici kod Avijatičarskog trga postavili stolice s belim ružama i imenima poginulih u nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Okupljanja je bilo i u tom gradu i u Kraljevu, gde su građani nosili transparente s natpisima „11 meseci – 16 poginulih – korupcija ubija“.

(Beta)

