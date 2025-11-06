Studenti iz Niša tvrde da su dvojica njihovih kolega privedena ispred Doma narodne skupštine

Grupa studenata iz Niša objavila je večeras da je policija privela njihove kolege iz tog grada Mateju Nikolića i Luku Đorđevića, koji su se nalazili ispred Doma narodne skupštine u Beogradu.

„Policajci u civilu su ih strpali u kola, odakle im se gubi svaki trag“, piše u objavi na Instagram nalogu Samoorganizovana neformalna grupa studenata.

Nikolić je pre privođenja na svom nalogu na društvenoj mreži Iks (X) objavio snimak na kom se vidi da ga policajac legitimiše.

On je napisao da su mu policajci tražili ličnu kartu zato što ih je navodno ometao i dobacivao im.

Ispred Doma narodne skupštine od nedelje boravi Dijana Hrka, koja štrajkuje glađu tražeći da budu kažnjeni odgovorni za pogibiju njenog sina koji je stradao prilikom pada nadstrešnice novosadske železničke stanice 1. novembra prošle godine.

Na platou ispred parlamenta od aprila borave pristalice vlasti koje su formirale na tom mestu šatorsko naselje.

