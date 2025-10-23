Studenti iz Novog Pazara koji idu u Novi Sad dočekani u Požegi vatrometom i poklicima

Studenti koji iz Novog Pazara pešače ka Novom Sadu, gde je za prvi novembar zakazan skup povodom obeležavanja godišnjice tragedije u Novom Sadu, stigli su u Požegu gde ih je veliki broj meštana dočekao uz povike „Pumpaj!“.

„Mi smo se navikli na ovaj tempo, nije nam teško zbog podrške koju imamo tokom celog puta. Samo je put bio rizičan jer nemamo pratnju policije, pa smo morali da pravimo milion pauza.“, rekao je za televiziju N1 jedan od studenata.

Studenti su u Požegu stigli sinoć oko 22 časa, a , a dočekao ih je i vatromet.

(Beta)

