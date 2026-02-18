Studenti iz Novog Sada o nasilju koje su pretrpeli: Udarci u glavu, šamari, pljuvanje, vređanje

Studenti koje su pristalice Srpske napredne stranke (SNS) napale u ponedeljak ispred Srpskog narodnog pozorišta (SNP) u Novom Sadu, prilikom obeležavanja 200 godina od osnivanja Matice srpske, danas su govorili o povredama koje su pretrpeli te večeri i uvredama koje su im uputili.

Na konferenciji za novinare ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, jedan od studenata je rekao da su ih pristalice SNS nazivale ustašama, da su studentkinje nazivale kurvama i pretile da će ih silovati.

„Sa platoa SNP-a su sišli batinaši SNS-a i krenuli fizički da nas napadaju. Kada sam video da napadaju jednu moju koleginicu, vratio sam se da pokušam da je odvojim. I u tom momentu mi je jedan od batinaša zadao udarac u desno uvo i pukla mi je bubna opna. U svemu tome policajci nisu ništa radili, samo su stajali i gledali kako nas batinaši napadaju“, kazao je student.

Dodao je da mu je glava krvarila zbog udaraca, nakon čega ga je ekipa hitne pomoći zbrinula.

Izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je relativizovao nasilje u Novom Sadu, student je ocenio kao „laži“.

„Možda će to nekoga iznenaditi, ali predsednik je lagao. Stvarno ne bih dalje komentarisao ono što je rekao, jer su to sve, od početka do kraja, laži. I to svi mogu da vide na snimcima“, rekao je on.

Drugi student je rekao da ih je okružilo 10 do 15 starijih muškaraca koji su ih vređali.

„Što smo brže išli, njih je više bilo. I u jednom momentu, kada sam video da napadaju Milicu, vratio sam se i uskočio da joj pomognem. Zadobio sam prvi udarac u glavu, zatim još nekoliko za njim, oborili su nas oboje na zemlju i šutirali, dok je policija stajala sa strane i gledala“, rekao je on.

Jedna od napadnutih studentkinja je kazala da je jedan muškarac udario pesnicom u lice, oborio je na zemlju i počeo da je šutira.

„Milion puta mi je rekao da sam kurva, drao se, meni su odleteli telefon i torbica, koleginica je trčala da ih dohvati, i tu smo uspeli da pobegnemo“, kazala je ona.

O dešavanima uoči obeležavanja 200 godina postojanja Matice srpske govorio je i student koji je kazao da su ga pristalice SNS pribile uza zid i da su ga tukla trojica muškaraca.

„Sećam se trenutka kada klečim, ustajem i vidim kako Jovana leži. Krećem ka njoj, međutim čovek me hvata za ranac, gura me uza zid a kasnije me baca na pod“, kazao je student.

Studentkinja je ispričala da je nju i kolegu presreo muškarac, počeo da ih vređa, pljunuo ih u lice i potom je kolegi lupio šamar, pri čemu su mu pale naočare.

„Sagnula sam se da ih dohvatim a jedan od napadača me je uhvatio i bacio na zid, pri čemu sam udarila glavom i povredila koleno. Potom me je šutnuo i onda me je kolega podigao i napustili smo skup, a u jednom momentu mi je neko lupio šamar pa sam zadobila povredu desne strane vilice“, kazala je studentkinja.

(Beta)

