Studenti iz Pionirskog parka najavili štrajk glađu, ako do 1. juna ne počne nastava na fakultetima

Predstavnik grupe „Studenti 2.0“, student Medicinskog fakulteta Miloš Pavlović izjavio je danas da ta grupa traži da se do nedelje, 1. juna, omogući nastava na fakultetima, ili će u protivnom stupiti u štrajk glađu.

Pavlović je novinarima u Pionirskom parku, gde „studenti koji žele da uče“ kampuju više meseci, rekao da traže od predsednika Srbije, predsednika Vlade, predsednice Skupštine i ministra prosvete da im se omoguće njihova Ustavom zagarantovana prava.

„Mi ostavljamo poslednji rok – do nedelje, 1. juna. To je poslednji rok koji dajemo zbog toga što smo iscrpeli sve druge mogućnosti i ne preostaje nam ništa drugo, nemamo kud“, naveo je on.

Kazao je da će, ukoliko do 1. juna ne budu ispunjena njihova tri zahteva, pozvati sve kolege da mu se pridruže u štrajku glađu.

Prvi uslov, prema rečima Pavlovića, je da svi fakulteti u Srbiji do nedelje počnu sa radom, a drugi „hitno pokretanje moralne, disciplinske i krivično-pravne odgovornosti protiv lica koja su sprečila naše uživanje Ustavom garantovanih prava – od prava na obrazovanje, do prava na slobodu kretanja“.

„Treći uslov je da se već jednom prestane sa fašističkim napadima na nas i pretnjama da će da nas sklone, uklone, istrebe, da nas nazivaju psihičkim bolesnicima zbog toga što hoćemo da se obrazujemo“, kazao je Pavlović.

Naveo je da se u Pionirskom parku nalaze „potpuno legalno i legitimno“, dodajući da će ostati u tom parku i da će „gladovati dok neko konačno ne obrati pažnju na njih“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com