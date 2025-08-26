Studenti koji su blokirali Filozofski fakultet u Novom Sadu izbačeni iz zgrade, građani se okupljaju

Studenti u blokadi Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (FFUNS) izbačeni su iz zgrade koji blokiraju od decembra prošle godine.

Studenti su poslali hitan poziv na društvenim mrežama s porukom da je dekan fakulteta Milivoje Alanović „uleteo na fakultet sa par profesora i zamenio bravu“.

„Preti disciplinskim postupcima studentima. Želi da ih izbaci. Treba nam pomoć“, naveli su na svojim profilima Blokada FFUNS.

Ispred zgrade fakulteta se pored studenata okupljaju i građani.

Kako piše portal 021.rs, dekan, prodekan i nekoliko nastavnika došli su jutros u 6.00 sati, otključali sporedna vrata i ušli u zgradu fakulteta.

„Probudili su sve studente koji su bili na fakultetu. Tražili su da svi napuste zgradu i ponesu stvari koje mogu, a da će odmah početi čišćenje. Dekan je spomenuo da će preduzeti disciplinske mere protiv svih koji budu opstruisali rad fakulteta, da moraju ispiti da se održe od 1. septembra“, rekao je za taj portal jedan od studenata.

Dodao je da je dekan poneo opremu za spavanje i rekao da će ostati tu “koliko god je potrebno”.

Juče su studenti u blokadi novosadskog Filozofskog fakuleta saopštili da od uprave još uvek nisu dobili nikakav odgovor na njihove zahteve.

Oni su ranije saopštili da je Plenum studenata doneo odluku da ispiti ne mogu da se održavaju u zgradi fakulteta.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com