Studenti najavili da će sutra čistiti sneg ispred bolnica i domova zdravlja u Beogradu

Studenti u blokadi najavili su da će sutra od šest časova čistiti sneg ispred bolnica, domova zdravlja, na stazama za slepe i trotoarima širom Beograda.

Oni su u objavi na društvenoj mreži Instagram napisali da će se okupiti ispred Poljoprivrednog fakulteta i Kliničkog centra te da će se nakon toga rasporediti i tokom jutra očistiti sneg na „najkritičnijim mestima“.

Pozvali su građane da im se pridruže i ponesu alat za čišćenje snega.

„Hajde da zajedno pokažemo da brinemo jedni o drugima i da ni u ovakvim uslovima ne okrećemo glavu“, naveli su studenti.

Sneg je u Srbiji izazvao mnoge probleme, pre svega otežan i usporen saobraćaj, a u pojedinim opštinama je proglašeno vanredno stanje pošto stanovništvo nema struju.

Premijer Đuro Macut ocenio je danas da „nema potrebe za vanrednim delovanjem“ i da je „situacija pod kontrolom“, a predsednik Aleksandar Vučić rekao u utorak da nadležne službe u Srbiji „čiste sneg brže nego što je to slučaj u Njujorku, Vašingtonu i Berlinu“.

(Beta)

