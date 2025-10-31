Studenti nastavili pešačenje do Novog Sada nakon noći provedene u Inđiji

Specijalni izveštač agencije Beta Uroš Matović

BEOGRAD, 31. oktobra 2025. (Beta) – Grupa od nekoliko hiljada studenata, srednjoškolaca i građana koja je u četvrtak započela pešačenje iz Beograda, nakon noćenja u Inđiji, nastavila je jutros put ka Novom Sadu.

Oni su nešto pre 11 časova započeli drugi dan pešačenja, dugog oko 35 kilometara, kako bi u subotu 1. novembra prisustvovali komemorativnom skupu povodom godinu dana od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.

Pešačenje je trebalo da bude nastavljeno u 9.30, ali je polazak pomeren zbog onih koji su prespavali u Staroj i Novoj Pazovi, pa jutros odlučili da nadoknade deo trase koji su propustili.

Na čelu kolone i danas su dobošari koji podižu atmosferu, kao i studenti koji nose brojne barjake visoke i po nekoliko metara – od srpskih trobojki, do zastava fakulteta.

Okupljeni prave buku, duvaju u pištaljke, a buku sirenama prave i automobili i kombiji koji prevode i prate kolonu i nose opremu i torbe za pešake.

Nakon jučerašnjeg pešačenja, takođe dugog oko 35 kilometara, deo studenata prespavao je u privatnim smeštajima i halama koje su obezbedili, nakon što je predsednik opštine Inđija odbio da ustupi škole, dok je deo prespavao na otvorenom u centru grada, na dušecima i u šatorima.

Pojedini meštani Nove i Stare Pazove takođe su prethodne večeri ponudili svoj smeštaj pešacima, uz obezbeđen prevoz od i nazad do Inđije.

Večeras će u Novom Sadu biti priređen doček kod Mosta slobode, gde će Novosađani dočekivati više kolona koje pešače iz različitih delova Srbije.

(Beta)

