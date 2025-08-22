Studenti novosadskog Medicinskog fakulteta: Ko je doneo palice SNS batinašima u ambulantnim kolima

Studenti u blokadi novosadskog Medicinskog fakulteta pitali su danas direktora Zavoda za hitnu medicinu Bogdana Živanovića ko je poslao i isporučio drvene palice u prostorije Srpske napredne stranke (SNS) koristeći vozila Hitne pomoći, tokom protesta u Novom Sadu 14. avgusta.

U objavi pod naslovom „Sluge režima“, studenti su objavili Živanovićevu fotografiju sa Milošem Vučevićem, liderom SNS, kao i fotografiju tehničara za kojeg tvrde da je to uradio.

Na društvenim rmežama su naveli da je „tehničar Branislav Grujić ili kako se sam predstavlja ‘Grujić big boss’ bio jedan od saučesnika u donošenju palica“.

„To je bila jedina ekipa Hitne pomoći koja je te noći prihvatila da preveze palice, dok se ostalim dvema koje su to odbile sada preti otkazom“, naveli su.

Dodali su i da im je „Grujić koji je te noći bio i unutar prostorija SNS i od ranije poznat kao veliki pristalica SNS“.

Ukazali su i da su se Živanoviću obraćali i ranije, zbog neadekvatnog reagovanja Hitne pomoći kada je prebijena studentkinja Ana, kojoj su SNS batinaši polomili vilicu na tri mesta.

Poručili su da je Živanović zauvek izgubio poštovanje studenata Medicinskog fakulteta Novom Sadu i budućih kolega.

„Mi svoje uzore imamo, ali to niste i nikada nećete biti vi“, naveli su oni u objavi.

Dodali su i da je pogazio zakletvu koja ga obavezuje pred svima i pred sopstvenom savešću, te da je pravda spora, ali neminovna“.

„Možete se skrivati iza sirena, uniformi i lažnih izveštaja, ali istina se ne može sakriti. Ona će uvek biti glasnija od svakog pokušaja zataškavanja“, navodi se u objavi.

(Beta)

