Studenti novosadskog univerziteta proglasili bojkot nastave

Studenti Univerziteta u Novom Sadu danas su na plenumu doneli odluku da bojkotuju nastavu na svim fakultetima zbog jučerašnjeg postupanja policije na Filozofskom fakultetu i najavili protest za danas u 17 sati.

Studenti su zatražili ostavke dekana Filozofskog fakulteta Milivoja Alanovića i rektora novosadskog univerziteta Dejana Madića, kao i vraćanje na posao profesorke Jelene Kleut.

„Studenti neće ići na nastavu i neće izvršavati svoje predisiptne obaveze sve dok se ovaj problem ne reši i dok ovaj univerzitet ne postane neko funkcionalnije mesto gde će važiti pravila i gde se ljudi neće zbog drugačijeg mišljenja smenjivati“, rekao je novinarima student Boris Kojčinović nakon održanog plenuma.

On je najavio da će danas u 17 sati biti organizovan protest.

Juče je na Filozofskom fakultetu organizovan protest zbog otkaza koji je uručen profesorki sa Odseka za medijske studije Jeleni Kleut.

Dekan Milivoje Alanović je zbog tog protesta pozvao policiju na fakultet.

Nekoliko stotina pripadnika interventne jedinice policije i žandarmerije upali su na fakultet i odatle izbacili okupljene studente i profesore, a više studenata i profesora je tom prilikom povređeno.

Alanović je i krajem avgusta prošle godine pozvao policiju na fakultet i oni su u zgradi ostali dve sedmice.

Policija je više puta intervenisala u kampusu univerziteta protiv studenata, profesora i građana, a 5. septembra su na okupljene bacali velike količine suzavca i CN gasa, prema navodima studenata i profesora Prirodno-matematičkog fakulteta, koji su sproveli laboratorijska ispitivanja, a koji je zabranjen za upotrebu zbog zdravstvenih poosledica.

(Beta)

