Studenti obeležili godinu dana blokade Filozofskog fakulteta u Nišu

Okupljanjem ispred zgrade niškog Filozofskog fakulteta student i građani obeležili su godinu dana od početka blokade te ustanove.

Studenti su najavili nastavak borbe za ispunjenje studentskih zahteva, ali i borbe protiv otcepljenja tri departmana Filozofskog fakulteta i formiranja Fakulteta srpskih studija.

Na zgradu fakulteta studenti su tokom današnjeg protesta postavili veliki transparent sa natpisom „Nije na prodaju“.

Studentkinja žurnalistike Filozofskog fakulteta u Nišu Anđela Jeremić reklaa je da godinu dana kasnije studenti zahtevaju pravdu, institucije koje rade, normalan i dostojanstven život.

„U proteklih godinu dana doživeli smo gaženje kolima, lomljenje vilica, fizičke i verbalne napade, targetiranja, nameštene sudske postupke, policijsku brutalnost, kidnapovanje na ulicama, nereagovanje policije, pretnje… Ruke su im još krvavije“, izjavila je Jeremić.

Ona je kazala da je studente ojačalo sve šta su preživeli i da imaju snagu da se još jače bore za pravdu i da budu solidarni.

„Zahtevi nisu ispunjeni, a kako ovaj režim ne želi da ih ispuni, zatražili smo izbore“, kazala je Jeremić.

Prema njenim rečima, godinu dana kasnije vlast se sveti svakom ko je podržavao studente, svakom ko je digao glas i onima koji misle svojom glavom i izražavaju to javno.

„Mnogo je slučajeva osvete, brojne srednje škole, fakulteti, Državni univerzitet u Novom Pazaru, slučaj profesorke Jelene Kleut i još mnogo njih, uključujući i otcepljenje naša tri departmana“, kazala je Jeremić.

Student psihologije Filozofskog fakulteta u Nišu Ilija Tasić je ocenio da nije slučajno što je upravo Filozofski fakultet prvi u Nišu stupio u blokadu.

„Filozofski fakultet je uvek bio mesto zaduženo za razvoj i negovanje kritičkog mišljenja, uočavanje problema u društvu, pronalaženje rešenja za društvene krize i kao najvažnije za javno zauzimanje stavova i težnje za slobodom“, izjavio je Tasić.

Profesor Nemanja Krstić sa Departmana za sociologiju rekao je da u poslednjih godinu dana oseća da je pravda bliže nego što je bila.

„Kada imate društvo u kome kriminal preovladava, vi morate pozvati svakog na odgovornost, a ta odgovornost znači da izađemo i da se suprotstavimo, da pokažemo da nas ima dovoljno, da pokažemo da smo voljni da za sve građane stanemo i borimo se“, istakao je Krstić.

Prema njegovim rečima studentski pokret je u proteklih godinu dana uradio mnogo toga.

Studenti su, dodao je, stavili istinu u fokus, oni su pokazali da je moguće stvoriti društvo u kome brinemo jedni o drugima, u kome se staramo da različitosti ne postaju predmet podela, već da su one vrednost jednog društva.

„Hvala im na tome što su nam otvorili perspektivu i pokazali da ovo društvo može da postane bolje, da ima kapaciteta i ljudi koji mogu da dovedu do takve promene“, dodao je Krstić.

Nakon govora ispred Filozofskog fakuleta studenti i građani su organizovali protestnu šetnju do Gradske kuće.

(Beta)

