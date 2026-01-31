Studenti Pravnog fakulteta: Podržavamo svaki čin zakonitog iskazivanja otpora Mrdićevim zakonima

Studenti u blokadi Pravnog fakulteta u Beogradu saopštili su danas da podržavaju svaki čin zakonitog iskazivanja otpora prema usvojenom setu pravosudnih zakona, koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić.

Studenti su na društvenoj mreži Iks (X), povodom najava da bi zaposleni u sudsvu i tužilaštvu mogli da stupe u obustavu rada zbog tih zakona, naveli da obustava rada predstavlja „najjači i najsmeliji mehanizam odbrane zakonitosti u ovom trenutku“.

„Ćutanje bi značilo pristajanje na pokoravanje izvršnoj vlasti, i posledično, otvorenu diktaturu. Pozivamo Ustavni sud da ispita ustavnost i postupak donošenja ovih štetnih zakona“, dodali su.

Prema njihovim rečima, usvajanje takozvanih „Mrdićevih zakona“, predloženih bez javnog dijaloga i uz grubo kršenje procedura, predstavlja „direktan udar na pravosuđe i otvoreno gaženje vladavine prava i podele vlasti“.

„Izmenama se grubo narušava ustavni položaj javnog tužilaštva kao samostalnog državnog organa i koncentriše moć u rukama jednog tužioca, što je direktno suprotno Ustavu i osnovnim principima pravne države“, naveli su studenti.

Naveli su i da je u Srbiji 2003. godine uveden sistem kontrole kvaliteta propisa, koji je zasnovan na obaveznoj analizi efekata zakona, kao i da je ta kontrola u međuvremenu ojačana, „pa tako trenutno nijedan predlog vlade ne može biti usvojen bez mišljenja Sekretarijata za javne politike“.

„Kako je ovaj set zakona predložen od strane narodnog poslanika, a ne vlade, u praksi takvi predlozi zakona prolaze bez stvarne analize efekata i bez javnih konsultacija, a odgovornost za posledice takvih zakona svodi se na pojedinca, dok stvarni kreatori ostaju izvan institucionalne i javne kontrole“, piše u saopštenju studenata.

Naveli su da, kao budući pravnici, odbijaju da ćute dok „pravosuđe pokušavaju pretvoriti u ‘batinu režima'“.

„Solidarnost struke je poslednja linija odbrane. Bez nezavisnog pravosuđa, nema pravne države“, dodali su studenti Pravnog fakulteta.

(Beta)

