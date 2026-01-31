Studenti Pravnog fakulteta: Podržavamo svaki čin zakonitog iskazivanja otpora Mrdićevim zakonima

Studenti su na društvenoj mreži Iks (X), povodom najava da bi zaposleni u sudsvu i tužilaštvu mogli da stupe u obustavu rada zbog tih zakona, naveli da obustava rada predstavlja „najjači i najsmeliji mehanizam odbrane zakonitosti u ovom trenutku“.
„Ćutanje bi značilo pristajanje na pokoravanje izvršnoj vlasti, i posledično, otvorenu diktaturu. Pozivamo Ustavni sud da ispita ustavnost i postupak donošenja ovih štetnih zakona“, dodali su.
Prema njihovim rečima, usvajanje takozvanih „Mrdićevih zakona“, predloženih bez javnog dijaloga i uz grubo kršenje procedura, predstavlja „direktan udar na pravosuđe i otvoreno gaženje vladavine prava i podele vlasti“.
„Izmenama se grubo narušava ustavni položaj javnog tužilaštva kao samostalnog državnog organa i koncentriše moć u rukama jednog tužioca, što je direktno suprotno Ustavu i osnovnim principima pravne države“, naveli su studenti.
Naveli su i da je u Srbiji 2003. godine uveden sistem kontrole kvaliteta propisa, koji je zasnovan na obaveznoj analizi efekata zakona, kao i da je ta kontrola u međuvremenu ojačana, „pa tako trenutno nijedan predlog vlade ne može biti usvojen bez mišljenja Sekretarijata za javne politike“.
„Kako je ovaj set zakona predložen od strane narodnog poslanika, a ne vlade, u praksi takvi predlozi zakona prolaze bez stvarne analize efekata i bez javnih konsultacija, a odgovornost za posledice takvih zakona svodi se na pojedinca, dok stvarni kreatori ostaju izvan institucionalne i javne kontrole“, piše u saopštenju studenata.
Naveli su da, kao budući pravnici, odbijaju da ćute dok „pravosuđe pokušavaju pretvoriti u ‘batinu režima'“.
„Solidarnost struke je poslednja linija odbrane. Bez nezavisnog pravosuđa, nema pravne države“, dodali su studenti Pravnog fakulteta.
