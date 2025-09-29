Studenti, profesori i građani sinoć u Novom Pazaru zatražili ostavku uprave DUNP

Studenti u blokadi novopazarskog univerziteta (DUNP), deo njihovih profesora i građani sinoć su na protestu pod nazivom „Sačuvajmo univerzitet“ ponovili poziv rektorki Zani Dolićanin i njenim saradnicima da podnesu ostavke.

Oni su na protestu upozorili da vlasti nameravaju da ugase najmlađi univerzitet u Srbiji.

„Više puta smo upozoravali na neodrživu situaciju u koju je rektorka dovela naš univerzitet, ponavljali zahtev da podnese ostavku, ali smo dobili samo razne optužbe, uključujući i onu da su studenti krivi za to“, rekla je jedna od studentkinja.

Studenti su naglasili da su tokom blokade dali sve od sebe i pozvali sve građane da stanu uz njih, „kako ne bi izgubili univerzitet i prokockali zajedništvo i budućnost dece“.

Desetak profesora, od kojih većina zbog izmenjenog Statuta više neće predavati na DUNP-u, ocenili su da su rektorka i nekoliko najbližih saradnika „dosledno radili“ na urušavanju te visokoškolske ustanove, „pretvarajući je u zatvor i nepotističku kuću jedne porodice“.

Profesori su podržali studente „u više nego opravdanim zahtevima“, zahvalili građanima koji im daju podršku i pozvali „predstavnike ovog naroda“ da podrže uvođenje prinudne uprave.

„Živimo u društvu gde interesi jedne male grupe ljudi nadmašuje interese svih ostalih. Ovo je vreme kada se podvlači crta između idealista i oportunista i ovo je vreme kada nema neopredeljenih. Neopredeljeni treba da znaju da time podržavaju nasilnike. Ovo je za nas pitanje golog opstanka, ovo je naša zemlja i nema nazad“, kazao je jedan od profesora.

Tokom protestne šetnje studenti su zastali kod Osnovne škole Bratstvo, u kojoj uprava DUNP organizuje ispite studenata i prijem brucoša, gde joj je simbolično uručena diploma fakulteta.

Studenti su time aludirali na jučerašnje saopštenje Akademskog plenuma, u kojem se od rektorke traži da objasni „kako je sa 16 godina upisala fakultet i završila ga u rekordnom roku sa izuzetnim prosekom“.

Oni su izveli na ulici kod Autobuske stanice performans „Ili oni u zatvor, ili mi van države“, gde su se sa indeksima i pasošima u rukama okupili oko instalacije koja predstavlja zatvorske rešetke i rektorku iza njih.

Protest „Sačuvajmo univerzitet“ okončan je malo pre ponoći sa 17 minuta tišine, odavanjem pošte stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu i brucošu Ernadu Bakanu koji je život izgubio na pešačkom prelazu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com