Studenti sa protesta u Beogradu pružili podršku prosvetnim radnicima

Studenti koji su organizovali skup pod nazivom „15. za 15“ pružili su večeras podršku prosvetnim radnicima i ocenili da nastavnici i učitelji trpe veliki pritisak vlasti i da su egzistencijalo ugroženi.

Jedna od studentkinja kazala je okupljenima na Slaviji da prosvetari „brane svoje dostojanstvo pred vlašću koja ih ucenjuje“.

„Prosvetni radnici su kičma društva, uče nas slobodi i hrabrosti. Naši učitelji su egzistencijalno ugroženi. Pokušavaju da ih učine nevidljivima, a sve zato što vlast ne može da podnese misleće ljude i one koji postavljaju pitanja“, rekla je studentkinja.

Blokadni hor počeo nastup na Slaviji, okupljeni zapalili baklje

Nakon govora nekoliko studenata na protestu „15. za 15“ na Slaviji počeo je nastup blokadnog hora koji čine profesori i studenti, posle izvođenja hime „Bože pravde“ okupljeni su zapalili nekoliko baklji.

Kako su najavili organizatori, taj hor će otpevati sedam pesama.

Studenti su pre nastupa hora pozvali su građane da ne odustanu od podrške njihovoj borbi i da istraju u zajedničkim pokušajima da zajedno probude i promene Srbiju.

„Vaš glas vredi. Hajde da zajedno probudimo Srbiju i istrajemo u borbi, ne samo za studente, nego i za poljoprivrednike, prosvetne radnike, glumce, novinare, inžernjere… Za sve one koje smo izgubili i za one koje bi izgubili da smo nastavili da ćutimo“, rekla je studentkinja koja se nije predstavila, a koja je prva govorila sa bine na Trgu Slavija.

Jedna od studentkinja rekla je okupljenima da vlast nije imuna na situaciju koja se dešava na ulicama.

Ona je ponovila da zahtevi studenata nisu ispunjeni i upitala „zašto institucije ne rade svoj posao“.

Kazala je da građani treba da budu mudri i da cilj studentske borbe nije rušilački.

„Više puta smo u zanosu posegnuli za pogrešnim metodama. Ozbiljne promene se dešavaju, izgradićemo sistem. Umesto haosa biramo mudros, ne želimo da rušimo nego da gradimo“, rekla je studentkinja.

Do 18 časova nisu zabeleženi ozbiljniji incidenti na protestu, iako je atmosfera oko Pionirskog parka povremeno naelektrisana, jer iza dva reda traktora i dva reda metalne ograde stoji i nekoliko redova policije, žandarmerije, kao i maskiranih osoba u civilu.

Ukupan broj demonstranata je veoma teško proceniti, ali opšti je utisak da ih je mnogo više nego 5. oktobra 2000. godine kada je srušen režim Slobodana Miloševića. Izveštaji govore o brojkama od nekoliko desetina hiljada do više stotina hiljada okupljenih.

Ona je ukazala na to kako su se odvijali protesti do sada i podsetila da je u međuvremenu došlo i do ostavke premijera i gradonačelnika Novog Sada, kao i da su održani veliki i vrlo uspešni protesti u Novom Sadu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Nišu.

„Nikada u većem broju… u Nišu su se spojili sever i jug, kao uvertira za današnji skup u Beogradu. Ostaće neizbrisiv trag na suze koje smo podelili, predele koje smo obišli, rane koje ste nam previjali i umor koji ste nam izlečili. Sve što se događalo dovelo nas je do sadašnjeg trenutka i pogledajte koliko nas je“, rekla je ona.

Studentkinja je nakon toga najavila emitovanje video kompilacije javnih skupova koji su bili održani širom zemlje.

Građani su njen govor prekidali uzvicima „pumpaj, pumpaj“.

Druga studentkinja poručila je da se nalaze na protestu jer više neće dozvoliti „da ih lišavaju slobode zato što štite jedni druge, kao što su lišavali građane na protestu u Novom Sadu“, kao i da su tu, jer više neće dozvoliti da funkcioneri napadaju studente, kao što su napadali studente Fakulteta dramskih umetnosti.

„Ovde smo jer više nećemo dozvoliti da nas gazite kao muzičare Beogradske filharmonije. Ovde smo jer više nećemo dozvoliti da nas tučete palicama koje držite u prostorijama stranke, kao što ste tukli studentkinju Anu. Ovde smo jer više nećemo dozvoliti da o nama lažu i vređaju nas kao što su Radio-televizija Srbije i vlast činili od početka studentskih blokada. Ovde smo jer smo predugo trpeli, ali više nećemo“, dodala je ona.

Tokom njenog govora na binu se popela jedna žena i pokušala da joj uzme mikrofon, ali su je redari ubrzo sklonili.

Glavna bina večerašnjeg protesta postavljena je na Trgu Slavija a manje bine su postavljene u parku Manjež i ispred Doma Narodne skupštine, gde se i dalje nalazi više desetina hiljada ljudi.

Ukupan broj demonstranata je gotovo nemoguće proceniti, ali jasno je da su popunjene sve gradske centralne ulice i da se radi o najvećem skupu u istoriji grada, verovatno znatno većem i od onog 5. oktobra 2000. kada je srušen režim Slobodana Miloševića.

Postavljena bina na Trgu Slavija, građani još pristižu

Organizatori studentskog protesta „15. za 15“ postavili su danas binu na kružnom toku na Trgu Slavija a u tom delu grada nalazi se više desetina hiljada ljudi, dok brojni građani još pristižu.

Osim bine i video bima postavljena su i dva velika zvučnika ispred restorana brze hrane Mekdonalds.

Bina je inicijalno postavljena ispred Doma Narodne skupštine, gde se okupio veliki broj ljudi ali je na poziv studenata premeštena na Slaviju.

Sam kružni tok je u potpunosti ispunjen građanima a kolone pristižu iz svih pravaca, odnosno iz Beogradske i Resavske ulice, Bulevara oslobođenja i ulica Kralja Milana, Mekenzijeve i Svetog Save.

Bulevar oslobođenja je ispunjen gotovo do autoputa prema Nišu.

Građani nose srpske zastave i transparente „Ruke su vam krvave“, „Revolucija obojena ljubavlju“ i druge.

(Beta)

