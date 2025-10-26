Studenti: Skup 1. novembra u Novom Sadu će biti miran, svaki incident biće odgovornost vlasti

Studenti fakulteta iz različitih delova Srbije, učesnici emisije „Utisak nedelje“, poručili večeras su da će skup koji organizuju u Novom Sadu 1. novembra, povodom godinu dana od pada nadstrešnice Železničke stanice u kom je poginulo 16 osoba, biti miran i da će svaki incident biti odgovornost vlasti.

Student Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada Danilo Erdeljan kazao je da je 1. novembra planiran komemorativni miran skup i da ga studenti organizuju tako da postoji minimalna mogućnost da dođe do incidenta, preneo je portal Nova.rs.

Prema njegovim rečima, planirano je da skup bude daleko od Gradske kuće i vlasti, a u merama obezbeđenja pomažu im i bajkeri.

„Mi smo kroz ovu komemoraciju vratili 16 žrtava u centar priče. Činjenica je da vlast koristi i ovaj trenutak da pokuša da izvrgne i taj deo priče ruglu i da teorijama zavere skloni odgovornost sa sebe. Sve te zavere i režimske priče su deo mraka u kom se Srbija već dugo nalazi“, kazao je Erdeljan.

Njegov kolega sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Dimitrije Radojević, kazao je da misli da na skupu 1. novembra u Novom Sadu neće biti potrebe da studenti-redari ispisuju krvnu grupu i broj telefona na svom podlakticama, poput protesta u Beogradu 15. marta kada je i on bio redar.

„Ovo je miran komemorativni skup. Ni vlasti ne ide u korist da se nešto desi tog dana, bilo kakav napad biće prepoznat kao nešto što su oni uradili. Studenti su rekli da žele miran skup i ako se nešto desi, vlast snosi odgovornost za to“, rekao je Radojević.

Studentkinja Državnog univerziteta u Novom Pazaru Dina Mehović ocenila je da je nasilje kojim je vlast pokušavala da uguši proteste kod svih – i studenata, i građana koji ih podržavaju, samo stvorilo još veći inat.

Komentarišući medijske objave o novopazarskim studentima, koji su proglašavani teroristima i verskim fanaticima, Mehović je ocenila da te stvari sada ne prolaze, jer su se studenti iz cele Srbije kroz protest proteklih godinu dana povezali i više nije bitno da li je neko u Novom Pazaru ili Novom Sadu.

„Njih najviše bole slike tolerancije iz Pazara, jer je to dokaz da mi nismo nikakvi teroristi. To što neko pokaže svoj identitet kroz veru, to za studente u Srbiji nije nikakav problem“, dodala je ona.

Njen kolega iz Novog Sada Danilo Erdeljan saglasio se da je studentski pokret u proteklih godinu dana doneo jedan novi nivo tolerancije među različitim delovima zemlje.

„Tolerancija među religijama i kulturama, iznikla iz ovog pokreta je nešto što najviše boli vlast“, kazao je Erdeljan, dodajući da je cilj studenata da kroz mirne proteste iskorene kulturu nasilja.

Kada je u pitanju zahtev za raspisivanjem izbora, student Elektronskog fakulteta u Nišu, Nikola Ilić, kazao je da plenumi svih fakulteta učestvuju u stvaranju studentske liste.

„Svaki grad je dobio određen broj mesta na listi, konkretno Niš 49 mesta. Svaki plenum je mogao da predloži kandidate iz svoje oblasti, ljude kojima verujemo, koji su iz naše sredine, koje mi znamo i za koje znamo da će predstavljati principe za koje se mi zalažemo“, rekao je Ilić.

Njegov kolega iz Beograda Dimitrije Radojević, ocenio je da je Srbija u krizi i da su izbori rešenje „da se zameni struktura koja nas je dovela dovde, koja poziva na mržnju i nasilje“.

„Jasno je da na izborima studenti pobeđuju, a kada stignemo do izbora i liste kao takve, biće to usaglašeno na svim fakultetima i biće trenutak kada ćemo istupiti sa listom. Sada nam je još uvek potrebno da radimo u tajnosti na tome“, kazao je Radojević.

(Beta)

