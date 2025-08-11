Studenti u blokadi: Fasadna farsa SNS ima za cilj stvaranje podela i pogodnih neprijatelja

Studenti u blokadi novosadskih fakulteta ocenili su danas da je oslikavanje fasada zgrada srpskim trobojkama u naselju Liman akcija Srpske napredne stranke (SNS) koja ima za cilj „stvaranje podela i pogodnih neprijatelja“.

U objavi na društvenim mrežama pod naslovom „Fasadna farsa“, studenti u blokadi su naveli da SNS „godinama sprovodi taktiku ‘patriotske’ fasade“.

„Sumnjivi tipovi se okupljaju i farbaju tuđu imovinu trobojkom, pokušavajući da izazovu reakciju vlasnika stanova ili komšija, kako bi potom imali idealnog neprijatelja ‘mrzitelja zastave i države’ Srbije“, piše u objavi.

Ocenjuje se da je „simptomatično“ da aktivisti SNS tu akciju godinama sprovode u naselju Liman, jednom od retkih delova Novog Sada gde ta stranka nije na vlasti u mesnim zajednicama.

„Nikada na ovaj način nisu farbali Beograd na vodi, niti zgrade svojih poslovnih partnera“, naveli su studenti u blokadi.

Pozvali su građane da u takvim situacijama ne ulaze u verbalnu ili fizičku raspravu sa aktivistima SNS, već da sa bezbedne udaljenosti fotografišu i snimaJU.

„Te snimke sačuvajte kao dokaz da su nelegalno farbali tuđu imovinu. Doći će vreme kada će se zakon sprovoditi. Studenti i građani su prave patriote, a SNS batinaši moleri na dugme“, naveli su studenti u blokadi novosadskih fakulteta.

(Beta)

