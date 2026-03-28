Studenti u blokadi: Informer koristi smrt na Filozofskom za diskreditaciju svih studenata

Studenti u blokadi Univerziteta u Beogradu optužili su danas televiziju Informer da zajedno sa drugim provladinim medijima učestvuje u konstruisanju narativa kojim se tragična smrt studentkinje Filozofskog fakulteta u Beogradu, koristi za "diskreditaciju studenata i preusmeravanje odgovornosti, uz urušavanje elementarnih granica javnog prostora".

„Ovakvo postupanje i javno targetiranje studenata predstavlja zloupotrebu tragedije zarad političkog obračuna i senzacionalizma, uz delovanje koje je u potpunosti u funkciji propagande“, naveli su oni na društvenoj mreži Instagram.

Ocenili su da je u pitanju „svesno konstruisanje narativa kojim se bez dokaza studentima u blokadi pripisuje odgovornost za tragičnu smrt studentkinje“.

„Objavljivanje uznemirujućih fotografija i snimaka, kao i širenje neproverenih, senzacionalističkih i politički motivisanih tvrdnji kroz tekstove, objave i tvitove predstavlja nedopustivo kršenje dostojanstva preminule osobe, njene porodice i akademske zajednice“, kazali su studenti.

(Beta)

