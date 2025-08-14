Studenti u blokadi najavili nove akcije u više gradova: Večeras pucate po šavovima

Studenti u blokadi najavili su za večeras nova protestna okupljanja, koja će pod sloganom „Večeras pucate po šavovima“ početi u više gradova u periodu između 19.30 i 21 časa.

Studenti u blokadi objavili su na Instagramu da će okupljanja u Beogradu u 19.30 biti kod zgrade Generalštaba, u kružnom toku kod Opštine Novi Beograd, kao i na Autokomandi, dok će skup u Novom Sadu početi u 19.45 ispred prostorija Bezbednosno informativne agencije (BIA).

Skupovi u 19.30 najavljeni su u Kragujevcu na Đačkom trgu, u Kraljevu na Trgu srpskih ratnika, u Loznici i Šapcu kod Gimnazije, u 20 časova kod Gradske kuće u Užicu, a u 21 čas u Nišu, ali lokacija za sada nije precizirana.

Okupljanja su planirana i u Obrenovcu, Lazarevcu, Anrađelovcu, Sremskoj Mitrovici, Gornjem Milanovcu, Vrbasu, Kruševcu, Valjevu, Bogatiću, Negotinu, Smederevu, Boru, Čačku, Zrenjaninu, Inđiji, Mladenovcu, Pančevu, Leskovcu, Šidu, Kačarevu, Ivanjici, Rumi, Prokuplju i Staroj Pazovi, a sve informacije mogu se pronaći na društvenim mrežama studenata u blokadi.

Prethodne dve večeri u više gradova u Srbiji došlo je do sukoba demonstranata i pristalica Srpske napredne stranke (SNS) koje su se uglavnom nalazile u blizini stranačkih prostorija.

U međusobnom gađanju različitim predmetima, pristalice SNS najviše su koristile pirotehnička sredstva, povređeno je više osoba, među kojima i pripadnici policije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com