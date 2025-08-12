Studenti u blokadi: Napadi na građane neće biti tolerisani, Srbijo – probudi se

Studenti u blokadi osudili su večerašnje incidente na protestima u Vrbasu i Bačkoj Palanci, navodeći da napadi na građane, kao i nemarnost vlasti i nadležnih institucija – „neće biti tolerisani“.

Studenti su na Instagramu saopštili da su večeras u Vrbasu i Bačkoj Palanci izbili istovremeni neredi, „organizovani od strane podržavalaca Srpske napredne stranke (SNS)“.

„Na mirno okupljene građane bačeno je kamenje, flaše sa ledom, a korišćena je i pirotehnika, što je rezultiralo povredama velikog broja ljudi. Iako je na licu mesta bila prisutna policija, ona nije učinila ništa da spreči ovakve napade“, napisali su studenti, uz poruku „Srbijo, probudi se“.

Oni su osudili, kako su naveli, ne samo taj vid nasilnog ponašanja, već i „potpuno ignorisanje odgovornosti organa nadležnih za očuvanje javnog reda i mira“.

„Građanima Bačke Palanke i Vrbasa poručujemo da nisu sami, stojimo čvrsto uz njih i podržavamo njihovu borbu za mir i pravdu“, navodi se u saopštenju.

