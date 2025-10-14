Studenti u blokadi: Naša koleginica doživela nasilje na razgovoru u policiji

Studenti u blokadi Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu saopštili su danas da je njihova koleginica odvedena u policijsku stanicu protiv svoje volje gde je doživela „fizičku i psihičku torturu“.

„Našoj koleginici je dat papir nepoznate sadržine i prećeno joj ne bi li ga potpisala. Kada je to odbila, usledila je fizička i psihička tortura“, objavili su studenti na društvenoj mreži Instagram.

Naveli su da je ona sprovedena u podrumske prostorije gde je započet informativni razgovor sa dve uniformisane osobe i jednom osobom koja nije bila u uniformi.

„Nije joj bilo dozvoljeno da obavi poziv, da kontaktira advokata ili porodicu. Dok je bila vezana za radijator fizičko i psihičko nasilje nije prestajalo. Posle izvesnog vremena je puštena“, kazali su oni.

Dodali su da je napadnuta i drugi put, u večernjim časovima kada je „nasilno ubačena u nepoznati automobil, nepoznata lica su je u kolima šamarala, udarala, cepala joj garderobu i neprimereno je dodirivala“.

„Tražili su od nje informacije u vezi sa blokadama i protestima, pretili su joj, pretili su i njenim kolegama i rekli da će proći isto kao i ona“, naveli su studenti.

Zatražili su hitnu reakciju nadležnih institucija da otkriju imena počinilaca i odgovornih.

(Beta)

