Studenti u blokadi: Ne tražimo izbore radi preuzimanja vlasti, već isključivo kao sredstvo prinude

„Samo nova politička većina oslobođena pritisaka i interesa koji su doveli do ove krize, može stvoriti uslove u kojima će institucije biti primorane da rade po zakonu, a studentski zahtevi, kao zahtevi celog društva, konačno biti ispunjeni. Raspiši izbore“, naveli su studenti na Instagramu, uoči početka prikupljanja potpisa za raspisivanje tih izbora u nedelju, 28. decembra.
Dodali su da su na početku svoje borbe postavili četiri, a kasnije još dva, „jasna, racionalna i lako ispunjiva zahteva“, navodeći da se svi svode na jednu suštinu: poštovanje zakona bez izuzetaka, jasnu odgovornost nosilaca moći i zaštitu osnovnih ljudskih prava.
„Oni predstavljaju minimum standarda bez kojih nijedno društvo ne može biti demokratsko: primenu zakona, odgovornost institucija, zaštitu ljudskih prava i dostojanstva, kao i javnost rada organa vlasti. U svakoj funkcionalnoj demokratiji ovakvi zahtevi smatraju se rutinskim – dokumentacija se objavljuje, nasilje se procesuira, mirni protesti se uvažavaju, a obrazovanje i zdravstvo štite od političke zloupotrebe“, naveli su studenti.
Prema njihovim rečima, masovni protesti, mirni skupovi, medijski pritisak, buđenje naroda, apelovanje na državne institucije, kao i obraćanje institucijama van granica Srbije, samo su neki od načina na koje su tokom godinu dana studenti i građani iskazivali nezadovoljstvo trenutnim stanjem u državi i podršku studentskim zahtevima.
„Pokazali su upornost, doslednost i istrajnost kroz višednevne blokade, pešačenja kroz celu zemlju, strpljivo sprovođenje direktne demokratije i masovno organizovanje. Volja naroda je više puta jasno iskazana, ali je ostala ignorisana od strane nadležnih“, smatraju studenti u blokadi.
Posle skoro godinu dana, kako su naveli, nijedan od zahteva nije ispunjen, što, prema njihovim rečima, jasno pokazuje da problem nije u njihovoj radikalnosti, već u odsustvu političke volje, odgovornosti i nezavisnih institucija.
Smatraju da „upravo taj jaz između onoga što je razumno i onoga što je moguće u praksi“, otkriva „duboku institucionalnu krizu“, zbog čega su 5. maja zvanično zatražili raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora.
„Ispunjenje studentskih zahteva jeste u nadležnosti institucija sudske i izvršne vlasti. Iako bi njihov rad morao biti nezavisan, one su zarobljene u sistemu u kom režim kontroliše sve: ucenama, pritiscima, polugama moći i novcem. Zato je neophodna promena sistema iz korena – kroz promenu organa vlasti“, piše u saopštenju.
Kada institucije, kako su naveli, sistematski odbijaju da postupaju u skladu sa zakonom, a svi drugi oblici pritisaka tokom godinu dana ne daju rezultate, izbori „ostaju jedino sredstvo da građani mirnim putem promene odnos moći i omoguće funkcionisanje sistema“.
„U situaciji u kojoj su sudstvo, tužilaštvo, policija i izvršna vlast lišeni stvarne samostalnosti, promena sastava parlamenta i vlasti postaje preduslov za bilo kakvu odgovornost“, dodali su studenti u blokadi.
(Beta)
