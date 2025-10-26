Studenti u blokadi objavili detaljni plan marša od Beograda do Novog Sada

Studenti u blokadi objavili su detalje pešačke ture koje će njihove beogradske kolege organizovati do Novog Sada, na komemorativni skup povodom prve godišnjice pada nadstrešnice ispred Železničke stanice.

U četvrtak, 30. oktobra, kolona će krenuti od Fakulteta dramskih umetnosti u 10 časova, u 11.52 će proći kod Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu, pauze će se praviti u Batajnici, Novoj pa Staroj Pazovi, dok će kolona noćiti u Inđiji.

Narednog dana, 31. oktobra, studenti polazak planiraju u 9.30 časova, a pauze će praviti kod „Domaćinskog salaša“, Čortanovaca, Sremskih Karlovaca i Petrovaradina.

Studenti su na svom na svom Instagram profilu naveli 24 mesta u Srbiji iz kojih se, po svemu sudeći, očekuje dolazak ljudi na komemorativni skup koji je najavljen za 1. novembar.

U objavi studenata se navode gradovi: Subotica, Bačka Topola, Kula, Vrbas, Zrenjanin, Novi Sad, Stara Pazova, Sremska Mitrovica, Bogatić, Ruma, Inđija, Šabac, Beograd, Smederevo, Požarevac, Vršac, Obrenovac, Petrovac na Mlavi, Valjevo, Čačak, Požega, Kraljevo, Raška i Novi Pazar.

(Beta)

