Studenti u blokadi: Podrška vlasti opala za više od 20 odsto u skoro svim opštinama

Studenti u blokadi saopštili su danas da je uprkos snažnim pritiscima i ucenama, jasno da je podrška vlasti opala za preko 20 odsto u skoro svim opštinama.

„Tokom prethodnih meseci bili smo uz vas, razgovarali s vama i uverili se u hrabrost i istrajnost koju pokazujete uprkos svim izazovima. Režim nikada nije bio uzdrmaniji, a rezultati koje su ostvarile liste koje smo podržali pokazuju da je pravac borbe jasan i da vodi ka promeni“, naveli su studenti na društvenoj mreži „X“.

Ddodali su da danas očekuju pokretanje pravnih postupaka zbog izbornih neregularnosti.

„Zahtevamo odgovornost svih koji su učestvovali u pritiscima i napadima na građane. Lokal se budi i sve je više ljudi koji ne pristaju na strah i nepravdu. Promena je počela i više se ne može zaustaviti. Srbija se umiriti ne može! Do pobede!“, istakli su Studenti u blokadi.

(Beta)

