Studenti u blokadi pozvali na komemorativnu šetnju 1. oktobra od Prokopa do Novog Beograda

Studenti u blokadi saopštili su večeras da će u sredu 1. oktobra organizovati u Beogradu komemorativnu šetnju povodom 11 meseci od tragedije u Novom Sadu kada je u padu nadstrešnice na železničkoj stanici poginulo 16 osoba, a jedna teško povređena.

Uz poruku da pištaljke ostave kod kuće, studenti su na društvenim mrežama pozvali građane da 1. oktobra u 17.30 časova dođu ispred železničke stanice Prokop, odakle će se krenuti u komemorativnu šetnju do železničke stanice na Novom Beogradu.

Prošle godine 1. novembra, prilikom pada rekonstruisane nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu stradali su: Sara Firić, Valentina Firić, Đorđe Firić, Stefan Hrka, Nemanja Komar, Anđela Ruman, Milica Adamović, Mileva Karanović, Sanja Ćirić, Miloš Milosavljević, Đuro Švonja, Vukašin Raković, Vasko Sazdovski, Goranka Raca, Anja Radonjić i Vukašin Crnčević, dok je teško povređena Teodora Martinko.

(Beta)

