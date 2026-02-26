Studenti u blokadi se protive izgradnji akvarijuma u Beogradu: Ne damo Ušće

Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu saopštili su da javno staju u odbranu parka Ušće i da se suprotstavljaju projektu "Beogradski akvarijum", koji predviđa izgradnju akvarijuma na javnoj zelenoj površini u okviru najvećeg beogradskog parka.

Studenti su ranije pozvali na protest kod parka Ušće, koji će biti održan u subotu, 28. februara, u 13 časova, pod nazivom „Park prijateljstva, ne investitora“.

„Izgradnja akvarijuma u parku Ušće predstavlja ozbiljan problem za lokalni ekosistem i uvod u realizaciju projekta Ekspo (EXPO). Dozvola za ovaj objekat otvorila bi prostor i za izgradnju panorame, gondole od Ušća do Kalemegdana i drugih sadržaja koji trajno menjaju izgled Beograda i ostavljaju prostor za zloupotrebe kroz bespotrebne turističke projekte“, naveli su studenti u saopštenju na Instagramu.

Prema njihovim rečima, neosporna je činjenica da akvarijum u Beogradu već postoji, da se nalazi na Dedinju u Ulici Milenka Vesnića 3, kao i da je „zapostavljen i da se ne održava od strane nadležnih institucija“.

Ocenili su da projekti poput „Beogradskog akvarijuma“ ugrožavaju dobrobit životinja, da su teško održivi u zemlji koja se suočava sa brojnim infrastrukturnim izazovima i da ne doprinose javnom interesu.

„Akvarijum i delfinarijum su praksa koja se u razvijenim državama postepeno ukida iz etičkih i naučnih razloga. Srbija nema adekvatno obučen kadar za brigu o delfinima, što dodatno povećava rizik od narušavanja njihovog zdravlja“, dodaje se u saopštenju.

Studenti su naveli da se ne sme dozvoliti da se jedna od najvećih zelenih površina Beograda, „utočište od sivila i izbetoniranih trgova i prostor u kome se deca slobodno igraju – pretvori u simbol korupcije i zatvora za životinje“.

„Stojimo solidarno uz zborove i građane Beograda u borbi protiv skrnavljenja zelenila, nesmotrene gradnje i uništavanja prirode i ekosistema. Poručujemo vlastima i nadležnim institucijama – Ne damo Ušće“, dodaje se u njihovom saopštenju.

(Beta)

