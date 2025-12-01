Studenti u blokadi: Selaković poručio da se institucije mogu preskočiti, a baština relativizovati

Studenti u blokadi ocenili su večeras da ministar kulture Nikola Selaković, time što se nije odazvao na saslušanje u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal u vezi sa slučajem Generalštaba, poručuje da se „institucije mogu preskočiti, da se kulturna baština može relativizovati, da je državna odgovornost stvar političkog izbora“.

„Mi poručujemo suprotno: ne može se bežati od istine kada je u pitanju ono što pripada celoj Srbiji. Ministre, možda ste promašili adresu, ali nismo mi: mi smo već godinu dana na pravom mestu. Ispred institucija koje vi izbegavate. Ali evo saveta. Ako vam ponovo zatreba putokaz, ne brinite. Istina je uvek u istom smeru“, naveli su studenti na Instagramu.

Prema njihovim rečima, dok ministar izbegava institucije, studenti su se u prethodnih godinu dana „redovno odazivali na pozive sudija, tužilaca i policije, terećeni za najrazličitije stvari, iako su se borili samo za pravdu i javni interes“.

„Šta je Vas sprečilo? Zato je važno da javnosti vidi punu sliku: dok Javno tužilaštvo za organizovani kriminal vodi postupak koji se tiče očuvanja nacionalnog kulturnog dobra, ministar kulture odlučuje da tu obavezu zameni medijskim nastupom u novinskoj kući koja služi kao politički paravan, a ne kao mesto istine“, dodali su studenti.

Dodali su da su građani, pošto se ministar Selaković nije pojavio na saslušanju u svojstvu osumnjičenog, „umesto odgovora dobili njegovo pojavljivanje u Informeru“.

„Ministre, ne može se govoriti o ‘odbrani države’ dok se izbegavaju institucije koje bi tu državu trebalo da štite. Ne može se braniti zakon tako što se ne pojavite pred organima koji utvrđuju istinu. I ne može se tvrditi da je sve u redu kada ste pozvani kao osumnjičeni za uništavanje jednog od najvažnijih objekata kulturne baštine u Srbiji“, dodali su.

Studenti u blokadi su ocenili i da je Generalštab simbol istorije i sećanja, mesto koje je preživelo NATO bombe, ali da Selaković „trudi da ne preživi odluke ove vlasti“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com