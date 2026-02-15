Studenti u blokadi: Srećan 56. rođendan Univerzitetu u Prištini, pitanje da li će dočekati sledeći

Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu čestitali su danas 56. rođendan Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, jednom od, kako su naveli, šest državnih univerziteta u Srbiji i članu Evropske univerzitetske asocijacije.

„A dok obeležavamo ovaj, jedno pitanje ostaje – da li ćemo zajedno dočekati 57. rođendan, ili će univerzitet pasti pod pritiskom nasilnog gašenja od strane privremenih organa na Kosovu i Metohiji“, naveli su studenti na društvenoj mreži Iks (X).

Zaposleni na Univerzitetu u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici upozorili su više puta u prethodnom periodu na potencijalne probleme koji mogu da nastupe zbog usvajanja Zakona o strancima na Kosovu, kao i zbog plana da se srpske obrazovne i zdravstvene institucije integrišu u kosovski sistem.

Zamenik premijera Kosova, Besnik Bisljimi, izjavio je u sredu da su narednih pet do šest nedelja veoma važne za integraciju srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija, te naveo da svi moraju biti konstruktivni po tom pitanju.

Najava početka integracije obrazovnih i zdravstvenih institucija poklapa se sa početkom implementacije prve faze pune primene Zakona o strancima, koja će trajati do 15. marta i predviđa period informisanja.

Puna primena tog zakona mogla bi da utiče na funkcionisanje srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija, jer svi koji nemaju kosovska dokumenta moraju posedovati radnu dozvolu ili licencu za rad, za koju se zahtev podnosi kosovskoj Agenciji za zapošljavanje.

Zaposleni na Univerzitetu koji dolaze iz Srbije ili drugih zemalja regiona morali bi da imaju privremenu dozvolu boravka i ispune druge zakonom propisane uslove, u zavisnosti od svrhe boravka.

U praksi, dobijanje dozvole za rad ili školovanje moglo bi biti problematično jer Kosovo ne priznaje institucije Srbije, koje smatra paralelnim i ilegalnim.

Bisljimi je poručio da problem nije u sprovođenju zakona, već da srpske institucije treba „legalizovati“ u okviru pravnog sistema Kosova.

(Beta)

