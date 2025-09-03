Studenti u blokadi: Troje uhapšeno zbog verbalnog napada na policiju, ona reagovala nasilno

Posle komemorativne šetnje u Novom Sadu, 1. septembra tri osobe uhapšene su zbog verbalnog napada na policajce tokom skupa ispred Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje a u reakciji policije i Žandarmerije tom prilikom zabeleženo je brutalno nasilje, ocenili su studenti u blokadi novosadskih fakulteta.

Student Filozofskog fakulteta Boris Kojčinović rekao je na konferenciji za novinare u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu da je Žandarmerija nedelju dana ranije ispred Filozofskog fakulteta u tom gradu, „uvukla jednog studenta u zgradu i pretugla ga“ a da je potom uhapšen.

Studentkinja Prirodno-matematičkog fakulteta Ljubica Dobanovački rekla je da su je 1. septembra napali pripadnici Žandarmerije iako, kako je dodala, nije ni bila ispred kordona kod Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.

Ona je kazala da je primetila „momka koji je pao i iznad koga su se nalazila tri žandarma“ i kojem je u prvi mah htela da pomogne.

“Shvatam da ne mogu da stignem do njega i kako me moj dečko uhvatio za ruku, okrenuli smo se da bismo otrčali odatle, hvata me pripadnik Žandarmerije za leđa, podiže i baca na beton. U tom trenutku samo sam se opustila i prekrila lice rukama“, dodala je ona.

Kazala je i da joj je pripadnik Žandarmerije „rukom, nogom, glavu pritiskao ka zemlji“.

„Preko leđa me je takođe pritisnuo. Dok su mene pritiskali, dečka su mi vukli za kosu, pokušali su da nas razdvoje”, rekla je ona.

Dodaje da su zatim vikali na njih se udalje odatle, nakon čega su oni pobegli u kampus.

Na konferenciji za novinare prikazane su i fotografije učesnika skupa s različitim povredama glave, ruku i nogu, nastalih nakon reakcije policije i Žandarmerije.

Student Prirodno-matematičkog fakulteta Aleksandar Kendrišić pokazao je mapu kampusa i granice parcela na kojima važi autonomija Univerziteta, kao i snimke policijske reakcije unutar kampusa iz kojih se, po njegovim rečima, vidi da su pogazili autonomiju Univerziteta.

Na snimcima se videlo i kako policija rasteruje okupljene oko Poljoprivrednog fakulteta, iako, kako je naveo, dekan tog fakulteta nije tražio njihovu intervenciju, koja u tom slučaju zakonom jeste dozvoljena.

Kendrišić je kazao da su u intervenciji učestvovali načelnik novosadske policije i šef novosadske Žandarmerije, Nevenko Marić i Mićo Kljajić.

“Želimo da naglasimo da ovo nije bio nikakav ispad policije, da je ovo bila koordinisana akcija koja je došla sa vrha novosadskog MUP-a ili verovatno sa viših pozicija”, rekao je Kendrišić.

Studenti su upozorili i na „selektivnu“ primenu zakona, navodeći da nema informacija da je prethodnih nedelja priveden ijedan aktivista Srpske napredne stranke ili policajac koji je „prekoračio svoja ovlašćenja i reagovao nasilno prema demonstrantima“, već da su privedeni „samo građani koji odgovaraju na nasilje pristalica SNS“.

(Beta)

