Studenti u blokadi: U subotu miran skup podrške Vojsci Srbije

Studenti u blokadi saopštili su danas da će u subotu 20. septembra održati u Beogradu miran skup podrške Vojsci Srbije, a tog dana će u Novom Beogradu biti vojna parada.

„Sastajemo se u subotu da pružimo podršku onima koji su na prvoj liniji odbrane naše zemlje. Pružamo podršku ljudima koji nose uniformu s čašću, iako su često oni ti koji snose posledice korupcije i loših odluka režima. Uprkos svemu, oni i dalje čuvaju savest, čast i integritet u vojnim redovima“, naveli su studenti u objavi na društvenim mrežama.

Istakli su da snaga vojske nije u vlasti i njenim funkcionerima.

„Snaga vojske je u svakom pojedinačnom vojniku, kadetu, desetaru, oficiru. Snaga vojske je u zajedništvu“, ocenili su studenti u blokadi.

Uprkos pokušajima da se Vojska Srbije oslabi i sroza, dodali su, ona i dalje opstaje kroz svoju brojnost i kroz veru ljudi koji je čine.

„Naš zadatak je da pokažemo da stojimo uz njih, mirno i dostojanstveno, verujući da je istinska snaga u narodu i vojsci koja mu pripada“, naglasili su studenti i naveli da će uskoro saopštiti više informacija o skupu podrške Vojsci Srbije.

(Beta)

