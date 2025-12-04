Studenti u Nišu obeležili godišnjicu protesta

Studenti Univerziteta u Nišu obeležili su godinu dana od početka studentskih protesta u tom gradu, plenumom na niškom Univerzitetu.

Najavili su da će nastaviti borbu za ispunjenje studentskih zahteva i istakli da uprkos borbi akademaca i građana krivci za pad nadstrešnice u Novom Sadu nisu kažnjeni.

Naglasili su i da nisu raspisani vanredni parlamentarni izbori, što je bio jedan od zahteva.

Student Medicinskog fakulteta Luka Đorđević izjavio je da studentski duh i borba i dalje opstaju i studenti neće odustati sve dok se ne ispune njihovi zahtevi.

„Ne prihvatamo ono što SNS propaganda želi da predstavi da su naši zahtevi delimično ostvareni. Nema reči o delimičnom ispunjenju bilo kakvih zahteva“, istakao je Đorđević.

Kazao je da je vlada Srbije pokazala da ne želi da ispuni zahteve studenata i zato se, kako je naveo, rodio novi zahtev, da se raspišu izbori kako bi dobili vladu koja je u mogućnosti da studentima da pravdu koju traže i za koju se bore.

„Najviše radimo na tom zahtevu da se raspišu vanredni parlamentarni izbori, to je ona „crvena linija“ koju smo podvukli jer više nema vremena za čekanje“, naglasio je.

Režim, dodao je, zna da je njegovo vreme odbrojano i da više nema šta da traži, ali se i dalje „grebe, bori i pokušava na sve moguće načine da zadrži makar deo vlasti i moći“.

„Konstantno se spremamo za izbore, radimo na logistici, spremamo studente. Željno iščekujemo izbore i nadamo se da će se desiti naredne godine“, naglasio je Đorđević.

On je kazao da su studenti u proteklih godina prošli sve vidove zastrašivanja, hapšenja i brutalno policijsko nasilje.

Dodao je da su iz toga učili i da su na osnovu svega toga „spremni da buduće akcije budu još bolje isplanirane i još iskoordinisane“.

Kazao je da studenti niškog Univerziteta pozivaju građane na veliki protest koji će 28. decembra biti organizovan u Nišu.

„Bez podrške zborova građana i svih ljudi koji dođu na protest i ne bi bili ovde gde smo sada. Dugujemo im veliku zahvalnost i nadamo se da će nam i 28. decembra pružiti podršku“, izjavio je Đorđević.

Prema njegovim rečima, studenti su u proteklih godinu dana pokazali da mogu da uče i da se bore za pravdu, iako su pojedini profesori tvrdili da će zbog blokada izgubiti godinu.

(Beta)

